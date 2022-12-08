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    Как восполняют возникший дефицит электроэнергии в Атырау

    8 Декабря 2022, 15:25

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау основной поставщик электроэнергии АО «Атырау Жарык» сообщило, как восполняется возникший дефицит электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба энергетической компании, с 4 декабря текущего года в связи с недостаточной генерацией на электростанциях ТОО «МАЭК-Казатомпром» в энергосистеме западного региона Казахстана возник дефицит электрической мощности.

    Возникший дефицит устраняется за счет приема электроэнергии из России по ВЛ-220 кВ транзита АО «KEGOC» Уральск – Атырау. При этом в часы максимальных нагрузок имеет место превышение предельной пропускной мощности транзита, что может привести к возникновению крупной системной аварии и значительному ограничению и отключению потребителей.

    Для недопущения этого, по команде системного оператора производится перевод нагрузки ПС Ганюшкино и Шортанбай на ВЛ-110 кВ Л-441 от сетей Астраханьэнерго РФ. Перевод нагрузки возможен только путем кратковременного отключения названных ПС.

    АО «Атырау Жарык» просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации до нормализации работы электростанций.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Энергетика Атырауская область Атырау
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