Как ведется стабилизация цен в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области проводится системная работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. С начала года индекс цен на них составил 0,2%, что ниже среднереспубликанского показателя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления предпринимательства и туризма Акмолинской области, в регионе проведена широкая разъяснительная работа среди субъектов бизнеса о недопущении спекулятивного роста цен и предусмотренных мерах ответственности, организован ежедневный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары в торговых объектах в целях выявления фактов превышения торговой надбавки свыше 15%. К нарушителям применяются меры ответственности в виде предупреждения. При повторном нарушении - предусмотрены штрафные санкции.

«Анализ мониторинга с участием руководителей предприятий по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров – это сельхозтоваропроизводители, перерабатывающая промышленность, предприниматели в сфере оптовой и розничной торговли, осуществляется созданной по поручению Главы государства комиссией при акимате области. В результате налаживаются прямые поставки товаров в торговые сети, исключаются звенья непродуктивных посредников», - рассказали в ведомстве.

Осуществляются поставки и реализация товаров из регионального стабилизационного фонда и в рамках заключенных договоров по «оборотной схеме» через четыре социальных магазина СПК «KOKSHE». Эти современные торговые объекты также построены за счет местного бюджета.

«В рамках «оборотного механизма» выданы льготные кредиты на 1,6 млрд тенге по 9 видам продовольственных товаров. В стабилизационный фонд области закуплено более 3 тысяч тонн товаров, законтрактовано еще 6 тысяч тонн. С учетом погодных условий в регионах области будет возобновлено проведение сельскохозяйственных ярмарок», - добавили в ведомстве.

В целом, принимаемые меры позволят выполнить поручение Главы государства по сдерживанию инфляции. С начала года индекс цен на социально значимые товары по области составил 0,2%, что ниже среднереспубликанского показателя в 0,3%, и по нему область находится на 6 месте по республике.