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    Как в Жамбылской области намерены снизить водную зависимость от Кыргызстана

    17 Июня 2022, 13:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По рекам Шу и Талас с кыргызской стороной ведется работа по увеличению софинансирования на содержание и модернизацию гидротехнических сооружений. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серикккали Брекешев, выступая на парламентских слушаниях в Мажилисе по вопросам развития водной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По рекам Шу и Талас с кыргызской стороной ведется работа по увеличению софинансирования на содержание и модернизацию гидротехнических сооружений межгосударственного пользования. Для снижения зависимости от кыргызской стороны в Жамбылской области начаты работы по строительству трех водохранилищ, а также увеличиваются объемы использования подземных источников для нужд орошения», - сказал Сериккали Брекешев.

    Глава Минэкологии также рассказал о работах по экологическому оздоровлению и улучшению качества воды в бассейне реки Жайык.

    «В рамках совместной казахстанско-российской программы ведутся работы по экологическому оздоровлению и улучшению качества воды в бассейне реки Жайык. В маловодные годы увеличиваются объемы перекачки волжской воды в бассейны рек Сарыозен и Караозен. В бассейнах данных рек начаты работы по проектированию строительства водохранилищ», - проинформировал Серикккали Брекешев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Жамбылская область Экология Мажилис Кыргызстан Минэкологии Вода
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