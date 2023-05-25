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    Как в Жамбылской области намерены бороться с дефицитом воды сельхозназначения

    25 Мая 2023, 12:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов рассказал о том, как в регионе намерены бороться с дефицитом воды сельхозназначения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с поручением Главы государства об увеличении площади орошаемых земель в регионе принимаются масштабные мероприятия по увеличению орошаемых земель. Для этого утверждена специальная Дорожная карта. В рамках карты до 2025 года планируется восстановить 124 тысяч га полей. 40 млрд тенге выделено через международные финансовые институты (ЕБРР и МБРР), восстановлено 33,9 тысячи га орошаемых площадей», - сказал на брифинге в СЦК Нуржан Нуржигитов.

    Вместе с тем, как отметил глава региона, планируется включить в оборот 54,9 тысячи га площадей путем проведения ремонта 257 объектов.

    «Кроме того, планируется строительство 11 водохранилищ за счет местного бюджета и три водохранилища за счет республиканского бюджета. В области проводится работа по использованию подземных источников в качестве одного из механизмов ликвидации дефицита воды сельскохозяйственного назначения. К примеру, планируется пробурить 646 скважин, на сегодняшний день пробурено 86», - добавил Нуржан Нуржигитов.

    Ранее аким области отметил, что в регионе планомерно развивается малый и средний бизнес. По итогам прошлого года численность занятых в МСБ увеличилось на 22,6%.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Жамбылская область Сельское хозяйство Вода
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