Как в Жамбылской области намерены бороться с дефицитом воды сельхозназначения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов рассказал о том, как в регионе намерены бороться с дефицитом воды сельхозназначения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства об увеличении площади орошаемых земель в регионе принимаются масштабные мероприятия по увеличению орошаемых земель. Для этого утверждена специальная Дорожная карта. В рамках карты до 2025 года планируется восстановить 124 тысяч га полей. 40 млрд тенге выделено через международные финансовые институты (ЕБРР и МБРР), восстановлено 33,9 тысячи га орошаемых площадей», - сказал на брифинге в СЦК Нуржан Нуржигитов.

Вместе с тем, как отметил глава региона, планируется включить в оборот 54,9 тысячи га площадей путем проведения ремонта 257 объектов.

«Кроме того, планируется строительство 11 водохранилищ за счет местного бюджета и три водохранилища за счет республиканского бюджета. В области проводится работа по использованию подземных источников в качестве одного из механизмов ликвидации дефицита воды сельскохозяйственного назначения. К примеру, планируется пробурить 646 скважин, на сегодняшний день пробурено 86», - добавил Нуржан Нуржигитов.

Ранее аким области отметил, что в регионе планомерно развивается малый и средний бизнес. По итогам прошлого года численность занятых в МСБ увеличилось на 22,6%.



