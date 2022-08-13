Как в Рудном «разгребают» мусорную проблему

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Рудном в преддверии юбилея города пытаются урегулировать проблему с мусором, решение которой, как оказалось, висит в воздухе уже не первый год. Как местные власти наконец намерены разобраться с проблемой, а мусоровывозящие предприятия и население найти компромисс - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Давно назревшая проблема

Очередная волна негодования рудничан пошла после того, как на мусорных площадках близ жилых домов стал накапливаться мусор, который перестали вывозить коммунальные предприятия.

Как отмечает директор мусоровывозящего предприятия ТОО «Рудный Ажар-2006» Алексей Нурушев, всплывшая сегодня проблема с мусором – это вопрос не одного дня. И образовался он задолго до этого. Один из главных камней преткновения – низкие тарифы и, как следствие, низкие заработные платы работников.

«На протяжении прошлого года и начала текущего на нашу компанию было составлено свыше 150 протоколов. По этим протоколам полиция отработала и начались суды, выписаны огромные штрафы. Отсюда пошла блокировка счетов, и все, что нам сейчас туда поступает – мы не можем использовать в работе. В том числе производить оплату работникам. Еще один момент - вовремя не были подняты тарифы, потом и вовсе мораторий был на повышение тарифов. В итоге нормы вывоза ТБО были приняты, а тарифы те же. Люди не хотят платить за вывоз мусора, а наши работники просто не хотят работать за маленькую зарплату. Комплекс этих проблем привел к мусорному коллапсу в Рудном», - говорит Алексей Нурушев.

Решение вопроса, по словам А. Нурушева, будет после повышения тарифа, а его отдел ЖКХ акимата Рудного обещает поднять в сентябре.

Но и здесь проблема не заканчивается. Руководитель предприятия уверен, что граждане должны начинать с себя, а не заниматься только обвинениями в адрес мусоровывозящих компаний.

«У некоторых людей наблюдается абсолютное отсутствие культуры обращения с отходами. Это касается крупногабаритного мусора. Мы даем людям телефоны, у нас есть транспорт для вывоза. Стоит только позвонить. Но людям легче выбросить все на общую мусорную площадку, чем заплатить 2-3 тысячи тенге за вывоз мусора на готовом транспорте. Но зато потом компания по вывозу мусора виновата, что вовремя не вывозит ТБО», - сетует Нурушев.

Решение проблемы А. Нурушев видит не только в повышении тарифов, которые позволят покрыть расходы на обновление транспорта, но и в повышении заработных плат работникам.

Мусорить нельзя убирать: какое решение предлагают экоактивисты

Как считает экоактивист из Рудного Максим Фролов, проблемы с вывозом мусора наблюдаются почти во всех моногородах Казахстана. Поэтому к решению вопроса нужно подходить системно.

«У нас в Рудном какая ситуация: на рынке долгое время работает одна компания-монополист, которая отвечает за вывоз мусора. Оборудование старое, модернизацию производства не производили, не внедряли новые технологии. Руководство ссылается на отсутствие средств на модернизацию. Плюс еще местные исполнительные органы в свое время не среагировали на имеющуюся проблему и не внедрили каких-либо дотаций, на подняли тариф. Сегодня все это вылилось в реальную проблему, потому что нормы вывоза ТБО не посчитаны, мусора много, тариф низкий, а оборудование и техника устарели. Поэтому мусор вовремя не вывозится, растет социальное напряжение среди жителей Рудного», - говорит М. Фролов.

Экоактивист одним из решений вопроса видит переход на государственно-частное партнерство.

«Бизнес мог бы зайти с инвестициями, часть – бюджетные средства. Порядка 2 млрд тенге вложений нужно сейчас, чтобы улучшить сервис и решить вопрос. Но проблема в том, что пока эти механизмы четко не отработаны, бизнес будет бояться входить в это дело и нести потери. И пока это замкнутый круг, где акимат обвиняет мусоровывозящее предприятие, предприятие – акимат и население», - говорит Максим Фролов.

Позиция местной власти

Местный акимат заверяет, что проблема с мусором практически решена. И уже через месяц-два вопрос будет полностью урегулирован.

«На сегодняшний день ситуация с вывозом мусора стабилизировалась. Проблема имеет место, она системная. На протяжении многих лет, начиная с 2015 года, был утвержден тариф. С тех пор тариф не повышался. Это не давало возможности мусоровывозящим компаниям улучшать услуги. В конце 2019 года в силу вступил новый Экологический кодекс, там все было расписано в части полномочий МИО в этой области. Мы используя этот инструмент, разрабатываем проект управления отходами. Также нами утверждены нормы накоплений - 1,62 куба для благоустроенной квартиры в год. Мы также заключили договор с подрядчиком по разработке тарифа на вывоз ТБО. Вопросы на согласовании в Общественном совете, а также в городском маслихате», сообщил заместитель акима Рудного по коммунальным вопросам Ануар Ескатов.

Еще одним действенным инструментом местного акимата в борьбе с мусорными нарушителями стал установленный прямо в центре города LED-экран, где транслируются видео, о том, как горожане неправильно утилизируют бытовые отходы. Причем на официальном аккаунте акимата Рудного такие народные герои-нарушители

публикуются с завидной частотой. Таким образом, местные власти намерены привить рудничанам культуру обращения с отходами, чтобы частично решить вопрос с беспорядкам на мусорных площадках.

Также, акиматом из 120 мусорных стоянок в городе уже реконструированы 70 и закуплено свыше 200 контейнеров.

«После этого мы внедряем также новшество по опыту Алматы - объявляем конкурс на право обслуживания данных контейнерных площадок. Там есть определенные требования по вывозу мусора, по наличию и состоянию техники. Конкурс будет объявлен в течение месяца», - добавил замакима.

Как только будет объявлен конкурс, все претендующие мусоровывозящие предприятия, соответствующие требованиям акимата, смогут принять участие и попытаться получить право на обслуживание обновленных мусорных площадок.

Сейчас же местный акимат вынужден привлекать сторонние организации, чтобы разгрести накопившийся мусор и в чистоте встретить 65-летие Рудного.



