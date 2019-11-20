Как в Казахстане ужесточат наказание за педофилию и насилие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как ужесточат наказание за насилие, рассказали в Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Мажилисе Парламента депутатами рассматривается проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства».

«Теперь будет ужесточено наказание за изнасилование и сексуальное насилие. Насилие из средней тяжести переходит в тяжкое преступление. Здесь также не будет процедуры примирения. Такие преступления, совершившиеся против детей, будут отнесены к особо тяжким преступлениям», - сказал заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на пленарном заседании Мажилиса.

Он напомнил, что за насилие против детей, не достигших 14 лет, предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

«Также предусмотрена ответственность за сокрытие доказательств, за совершение сексуальных преступлений, за недонесение, укрывательство и фальсификации фактов педофилии. Например, над детьми, которые воспитываются в интернате, если будет совершено преступление против них воспитателем, предусмотрена соответствующая ответственность», - добавил М. Ахметжанов .