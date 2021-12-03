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    Как в Казахстане намерены решить вопрос обеспечения пастбищами поголовья в личном хозяйстве

    3 Декабря 2021, 12:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Казахстане намерены решить вопрос обеспечения пастбищами поголовья в личном хозяйстве, рассказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на правительственном часе в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Особенно важной задачей в животноводстве является формирование прочной кормовой базы путем повышения доли кормовых культур в севообороте, восстановления деградированных пастбищ, обводнения новых пастбищных угодий и доведения объемов кормов до научно обоснованных норм», - сказал Ербол Карашукеев.

    Он также рассказал, как в Казахстане намерены решить вопрос обеспечения пастбищами поголовья в личном хозяйстве.

    «Обеспечение пастбищами поголовья в личном хозяйстве мы решаем принципиально путем их кооперации и предоставления земельных угодий таким кооперативам и оказания им поддержки со стороны государства. В этой связи мы разработали законопроект «О личном подсобном хозяйстве», который в ближайшее время будет направлен в Парламент», - пояснил Ербол Карашукеев.

    Ранее сообщалось , что за 10 месяцев текущего года объем валовой продукции сельскохозяйственной отрасли снизился на 2,3%.

    «Прежде всего, позвольте кратко доложить об итогах развития отрасли за 10 месяцев этого года. За этот период объем валовой продукции отрасли снизился на 2,3% и составил 6,4 трлн тенге. Причина - аномальная засуха в этом году», - сказал Ербол Карашукеев.

    Как следствие, по данным ведомства, продукция растениеводства сократилась на 6,1% (3,9 трлн тенге). В животноводстве продукция выросла на 3,7% (2 484,0 млрд тенге), в пищевом производстве - на 3,6%.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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