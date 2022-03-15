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    Как в Казахстане намерены обеспечить продовольственную безопасность

    15 Марта 2022, 10:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Казахстане намерены обеспечить продовольственную безопасность, рассказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «План обеспечения продовольственной безопасности на 2022-2024 годы разработан в соответствии с поручением Главы государства. План охватывает все основные направления государственной социально-экономической политики в области обеспечения продовольственной безопасности республики», - сказал Ербол Карашукеев.

    Глава МСХ продолжил, что вопрос продовольственной безопасности является одним из главных условий обеспечения национальной безопасности страны.

    Законами о национальной безопасности и государственном регулировании развития агропромышленного комплекса для обеспечения продовольственной безопасности определены три критерия.

    Первый критерий – это физическая доступность продовольствия, характеризующая уровень доступности на рынке продовольствия.

    Второй критерий – это экономическая доступность продовольствия, характеризующая возможность приобретения продовольствия населением.

    Третий критерий – это безопасность пищевой продукции.

    «В целом, обеспечение продовольственной безопасности имеет межотраслевой характер и требует скоординированных действий всех заинтересованных сторон», - добавил Ербол Карашукеев.

    Было отмечено, что план состоит из трех основных разделов, в котором предусмотрено исполнение 31 мероприятия, в том числе 18 мероприятий по обеспечению физической доступности, шесть мероприятий по обеспечению экономической безопасности и семь мероприятий по обеспечению безопасности и качества продукции.

    «В целом, по 18 мероприятиям основным исполнителем является Министерство сельского хозяйства, по пяти мероприятиям – Министерство торговли и интеграции. За Министерством экологии, геологии и природных ресурсов и местными исполнительными органами закреплены по два мероприятия и по одному мероприятию - за Министерствами здравоохранения и энергетики, труда и социальной защиты населения, национальной экономики», - заключил Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Серик Сабеков

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