Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Как в Казахстане контролируют перемещение товаров – Комитет госдоходов

    30 Июня 2022, 16:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проводимых мерах контроля за перемещением товаров рассказали в Комитете государственных доходов. Как известно, с марта текущего года отдельными странами введены санкции в отношении Российской Федерации, в том числе, запреты на поставку в РФ определенных видов товаров. При выявлении поставок таких товаров через другие страны (обхода санкций) в отношении таких стран могут быть применены вторичные санкции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Министерства финансов Республики Казахстан.

    Учитывая тесные торгово-экономические отношения с Российской Федерацией, как одного из основных наших торговых партнеров, не учитывать возникшие риски недопустимо.

    Для оперативного реагирования и недопущения ущерба для казахстанской экономики Комитетом государственных доходов МФ РК проводится постоянный мониторинг импорта и экспорта товаров, входящих в санкционные списки.

    При вывозе указанных товаров из РК в РФ реализован механизм заверения органами государственных доходов электронного счета-фактуры, что позволяет определить страну происхождения товара.

    Данный механизм контроля также применяется в рамках Протокола о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза (Бурабайский протокол) в целях недопущения вывоза товаров с территории РК, по которым применяются ставки таможенных пошлин ниже, чем установленные в Едином таможенном тарифе ЕАЭС, или так называемых «товаров-изъятий».

    Так, товарооборот с Российской Федерацией за январь-май
    не продемонстрировал значительных отклонений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    При этом наблюдается рост экспорта по отдельным товарным позициям, таким как природный уран, цельнокатаные колеса из стали и дизельное топливо, т.е. по товарам казахстанского производства, являющихся традиционными для экспорта, в том числе в Россию.

    Таким образом, несмотря на рост экспорта в Российскую Федерацию отдельных групп товаров, факты реэкспорта через Республику Казахстан товаров, входящих в санкционный список, не наблюдаются.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Экономика Минфин РК ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Какие продукты подорожали по итогам апреля в Казахстане
    Международный форум инвесторов проходит в Алматы
    Популярное
    1 Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
    2 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    3 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    4 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    5 Новая детская площадка открылась в Таразе
    Новости партнеров