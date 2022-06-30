Как в Казахстане контролируют перемещение товаров – Комитет госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проводимых мерах контроля за перемещением товаров рассказали в Комитете государственных доходов. Как известно, с марта текущего года отдельными странами введены санкции в отношении Российской Федерации, в том числе, запреты на поставку в РФ определенных видов товаров. При выявлении поставок таких товаров через другие страны (обхода санкций) в отношении таких стран могут быть применены вторичные санкции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Учитывая тесные торгово-экономические отношения с Российской Федерацией, как одного из основных наших торговых партнеров, не учитывать возникшие риски недопустимо.

Для оперативного реагирования и недопущения ущерба для казахстанской экономики Комитетом государственных доходов МФ РК проводится постоянный мониторинг импорта и экспорта товаров, входящих в санкционные списки.

При вывозе указанных товаров из РК в РФ реализован механизм заверения органами государственных доходов электронного счета-фактуры, что позволяет определить страну происхождения товара.

Данный механизм контроля также применяется в рамках Протокола о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза (Бурабайский протокол) в целях недопущения вывоза товаров с территории РК, по которым применяются ставки таможенных пошлин ниже, чем установленные в Едином таможенном тарифе ЕАЭС, или так называемых «товаров-изъятий».

Так, товарооборот с Российской Федерацией за январь-май

не продемонстрировал значительных отклонений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом наблюдается рост экспорта по отдельным товарным позициям, таким как природный уран, цельнокатаные колеса из стали и дизельное топливо, т.е. по товарам казахстанского производства, являющихся традиционными для экспорта, в том числе в Россию.

Таким образом, несмотря на рост экспорта в Российскую Федерацию отдельных групп товаров, факты реэкспорта через Республику Казахстан товаров, входящих в санкционный список, не наблюдаются.



