Как в Казахстане будут помогать онкобольным – пояснение Минздрава

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник рассказал, как в стране будут помогать онкобольным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство здравоохранения в течение шести месяцев активно занималось подготовкой онкоплана. В него включены практически все направления: развитие ключевых институтов по онкологии, детская онкология и работа по поднятию уровня оказания медицинской помощи в регионах. У нас функционируют 20 онкодиспансеров и отделений по лечению онкологических больных. Будет увеличен бюджет на скрининг, появятся новые препараты по химиотерапии, появятся вакцины по онкологии, планируется модернизация оборудования онкологических диспансеров и наших республиканских центров», - рассказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций Вячеслав Дудник.

По его словам, в некоторых областях облучение проводят через кобальтовые пушки. В этой связи будет решен вопрос по закупу линейных ускорителей.

«Планируется закупить около 16 линейных ускорителей. Мы тесно работаем с фондом «Народу Казахстана». Кроме того, выделят деньги на повышение квалификации врачей, медсестер, работающих в онкодиспансере» - добавил он.



