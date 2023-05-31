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    Как в Казахстане будут помогать онкобольным – пояснение Минздрава

    31 Мая 2023, 16:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник рассказал, как в стране будут помогать онкобольным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство здравоохранения в течение шести месяцев активно занималось подготовкой онкоплана. В него включены практически все направления: развитие ключевых институтов по онкологии, детская онкология и работа по поднятию уровня оказания медицинской помощи в регионах. У нас функционируют 20 онкодиспансеров и отделений по лечению онкологических больных. Будет увеличен бюджет на скрининг, появятся новые препараты по химиотерапии, появятся вакцины по онкологии, планируется модернизация оборудования онкологических диспансеров и наших республиканских центров», - рассказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций Вячеслав Дудник.

    По его словам, в некоторых областях облучение проводят через кобальтовые пушки. В этой связи будет решен вопрос по закупу линейных ускорителей.

    «Планируется закупить около 16 линейных ускорителей. Мы тесно работаем с фондом «Народу Казахстана». Кроме того, выделят деньги на повышение квалификации врачей, медсестер, работающих в онкодиспансере» - добавил он.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минздрав РК Здравоохранение
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