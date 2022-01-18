Как в Карагандинской области будут обеспечивать работой молодёжь и людей предпенсионного возраста

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С этого года в Карагандинской области будет начата реализация нового проекта «Серебряный возраст». Проект организуется для лиц предпенсионного возраста с условием последующего трудоустройства на постоянное рабочее места до выхода его на пенсию. Об этом и других инструментах по содействию занятости населения рассказал заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Толеу Мухтар.

- Толеу Кайратович, какими мерами занятости будет охвачено население Карагандинской области в 2022 году?

- В текущем году планируется охватить мерами содействия занятости порядка 41 тысячу человек, в том числе: субсидируемые рабочие места, что включает трудоустройство на общественные работы, социальные рабочие места для уязвимых групп, молодежная практика для выпускников, первое рабочее место, контракт поколений, также для лиц предпенсионного возраста внедрение проекта «Серебряный возраст».

- Что это даст для области в целом?

- Планируется, что оказываемые меры содействия занятости позволят сохранить уровень безработицы на уровне 4,6%.

- За счёт чего будут создаваться новые рабочие места?

- В конце прошлого года Правительством РК были утверждены десять национальных проектов, где одним из основных индикаторов является создание новых рабочих мест.

В текущем году в рамках национальных проектов планируется создать более 25 тысяч рабочих мест.

Новые рабочие места будут создаваться в рамках следующих нацпроектов:

«Развитие агропромышленного комплекса»; «Сильные регионы – драйвер развития страны»; «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев на 2021–2025 годы»; «Технологический рывок за счет цифровизации, инноваций и науки»; «Качественное образование «Образованная нация»; «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация»; «Жасыл Қазақстан»; «Ұлттық Рухани Жаңғыру»; Государственная программа жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы. В рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы.

- Что касается молодёжи, как область планирует привлечь к работе молодых карагандинцев и какие меры поддержки их ждут?

- В целях вовлечения молодежи в активные меры занятости планируется направить на молодежную практику - 721 выпускников, на проект «Первое рабочее место» - 238 человек, также проект «Контракт поколений» – 34 человека.

Если на молодежную практику направляются только выпускники вузов и колледжей, то на первое рабочее место можно направлять безработную молодежь, неимеющую высшего и среднего образования.

Проект «Контракт поколений» организуется для выпускников учебных заведений, завершивших обучение в течение двух лет, и не старше 25 лет с условием последующего перевода лица на вакантное рабочее места работника, достигшего пенсионного возраста.

Кроме того, для реализации бизнес-идей планируется обучить основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» 250 человек и выдать молодежи 385 грантов.

В соответствии с поручением Президента РК от 11.01.2022 года будет увеличена размер государственных грантов с 200 МРП (613 тыс.тг.) до 400 МРП (1,2 млн.тг.).

- Насколько эффективна программа «Молодёжная практика»? И какие результаты она показала в прошлом году?

- В прошлом году на молодежную практику был направлен 1041 человек, из числа завершивших молодежную практику трудоустроен на постоянную работу 721 человек, или 70%.

Также в соответствии с поручением Президента РК будут изменены условия, то есть планируется увеличить продолжительность участия и размер оплаты труда по проектам «Молодежная практика» и «Первое рабочее место».

Молодежная практика – продолжительность с 6 месяцев до 12 месяцев, заработная плата с 25 на 30 МРП.

Первое рабочее место - продолжительность с 12 месяцев до 18 месяцев, зарплата с 20 МРП на 30 МРП.

- Что даёт реализация госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства? Насколько она эффективна и какие результаты мы уже имеем?

- В 2021 году в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» по вовлечению в активные меры содействия занятости безработных, в том числе молодежи, выполнены, где охват составил более 42 тысяч человек (42 423) (план – 41 тысяча человек), из них трудоустроено 37 478 человек (88%).

Таким образом, принимаемые меры позволили сохранить уровень безработицы на уровне - 4,6% (3 кв. 2021г) РК – 4,9%.

Госпрограмма развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» завершила реализацию в 2021 году.

На сегодня все механизмы по обеспечению мерами занятости населения предусмотрены в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства.

- Есть ли в планах ещё какие-либо меры по улучшению сферы занятости населения в Карагандинской области?

- С этого года будет начата реализация нового проекта «Серебряный возраст». Проект организуется для лиц предпенсионного возраста с условием последующего трудоустройства лиц на постоянное рабочее места до выхода лица на пенсию.

Сроки субсидирования заработной платы лиц, трудоустроенных в рамках проекта «Серебряный возраст» составляет до 12 месяцев.

В этом году на проект планируется трудоустроить 534 человека.