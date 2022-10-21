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    Как в ближайшие дни в Казахстане будут работать ЦОНы

    21 Октября 2022, 11:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Госкорпорации организовали акцию в честь Дня Республики. Сотрудники ЦОНов с утра начали раздавать своим клиентам плиточный шоколад Kazakhstan, а также сувенирные флажки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорации «Правительство для граждан».

    Услугополучатели получили уже более 1 тыс. единиц сладостей с государственной символикой. Мероприятие организовано в поддержку единства народа страны, позитивного настроения к предстоящему национальному празднику и для пробуждения патриотических чувств соотечественников. Акция продлится сегодня до вечера.

    К слову, в связи с праздничными днями, в субботу ЦОНы и СпецЦОНы будут работать как и в будни – до 18:00, а дежурные ЦОНы до 20:00.

    Понедельник, 24 октября, будут работать только дежурные ЦОНы и СпецЦОНы. В этот день клиентов будут принимать с 9:00 до 13:00.

    23 и 25 октября являются выходными днями. С 26 октября ЦОНы и СпецЦОНы будут работать в привычном для граждан режиме.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Дата Общество ЦОН Правительство для граждан День Республики
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