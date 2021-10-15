Как улучшается социальное положение лиц с инвалидностью в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На этой неделе Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан». О том, какие новшества введены в закон и как улучшается социальное положение лиц с инвалидностью, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал заместитель директора Департамента развития политики социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения РК Сырым Наси.

- Расскажите, пожалуйста, о предоставлении права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Сколько лиц охватит это нововведение?

- В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона от 16 июня 1997 года «О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан», лицам, имеющим одновременно право на различные государственные социальные пособия, назначается одно пособие по их выбору. На практике, если родители расторгают брак, родителем, оставившим семью, выплачиваются алименты на несовершеннолетних детей. При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 139 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» размер алиментов на детей может быть увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.

При наличии исключительных обстоятельств родитель может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами. То есть, размер алиментов на ребенка-инвалида может быть увеличен в связи с болезнью ребенка и необходимостью дополнительных расходов на его лечение. В то же время, если умирает один из родителей, то государственное социальное пособие по случаю потери кормильца на ребенка-инвалида не назначается, так как он получает государственное социальное пособие по инвалидности.

В этой связи предлагается урегулировать данный вопрос в целях улучшения материального положения детей-инвалидов, предоставив им возможность одновременного получения двух видов государственных социальных пособий. Данное предложение в целом соответствует поручениям данным на XVIII съезде партии «Nur Otan» в части повышения социального обеспечения малообеспеченных категорий граждан и многодетных семей.

Для реализации данной инициативы дополнительная потребность бюджетных средств составит: в 2021 году – 1 169 027 тысяч тенге (2 164 человек), в 2022 году – 1 251 819 тысяч тенге (2 164 человек) и в 2023 году - 1 264 451 тысяч тенге (2 164 человек).

- Сколько человек в Казахстане по последним данным ведомства получили инвалидность от трудового увечья? В каких предприятиях больше всего регистрируются такие случаи? Сколько лиц уже обеспечено техническими средствами реабилитации и услугами реабилитации?

- Согласно закону о социальной защите инвалидов, лица, получившие инвалидность в результате трудового увечья или профессионального заболевания по вине работодателя обеспечиваются санаторно-курортным лечением (статья 20 Закона) и техническими вспомогательными и специальными средствами передвижения за счет средств работодателя. Это кресло-коляски, протезы, слуховые аппараты, часы для лиц с ослабленным зрением и другие. В случае прекращения деятельности работодателя – индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица данные обязательства переходят к государству.

При этом инвалиды лишены возможности получения ТСР в период приостановления деятельности предприятия или во время проведения процедур банкротства. На практике процедура банкротства может длиться до 1,5 лет.

В указанный период лицо, получившее инвалидность на производстве, остается без технических средств реабилитации.

- Расскажите алгоритм состояния в очереди на жилье семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Скольким семьям ежегодно вручаются ключи от квартир?

- В соответствии со статьей 74 Закона «О жилищных отношениях» гражданам жилище из государственного жилищного фонда предоставляется в порядке очередности, установленной списками, с момента подачи заявления со всеми необходимыми документами. В целях сохранения очередности получения жилья при достижении ребенком инвалидом 18 лет и перехода в категорию инвалид 1 или 2 группы, и им приходится заново вставать в очередь на жилье.

В настоящее время дети с инвалидностью, которые стоят в очереди на жилье, по достижению ими 18 лет, вынуждены заново встать в новую очередь по категории «инвалиды 1 и 2 групп», тем самым мы отодвигаем сроки обеспечения жильем семьи, имеющей в составе инвалида. Если не удается получить жилье до достижения ребенком 18 лет, то этому ребенку приходится заново вставать в очередь.

Всего проживают в республике 97 тысяч детей с инвалидностью, а семей, имеющих детей и состоящих в очереди на жилье, по предварительным данным около 20 тысяч.

Необходимо отметить, что список очередников формируется местными исполнительными органами. На сегодня, уполномоченный орган – Министерство индустрии и инфраструктурного развития вносит изменения в действующий порядок предоставления жилья.

- Как портал социальных услуг упрощает жизнь людей с ограниченными возможностями?

- Основной посыл портала Социальных услуг – предоставление самостоятельного выбора лицу с инвалидностью. Раньше через госзакупки закупали основную массу товара, все товары поступали на склад, потом инвалиды брали необходимые для себя индивидуальные технические средства реабилитации. Сейчас портал дает возможность самостоятельно выбирать товар. Мы унифицировали цены. Теперь на портале практически одинаковые цены. В-третьих, предоставили возможность лицам с инвалидностью покупать более дорогостоящие товары. Часть возмещает государство, оставшуюся часть – само лицо с инвалидностью. Основной момент – сократили сроки доставки. Каждый год объявлялись госзакупки, потом проходил процесс 40 дней. Затем начинались суды, этот процесс растягивался до 6 месяцев. А сейчас максимальное время – месяц. Если товар останется в столице, можно забрать со склада и ему сразу же привезут товар. Один из проблемных вопросов – инватакси. Их не хватает. Чтобы его заказать на утро, нужно вечером подать заявку. Сама политика регламентируется правилами, принятыми Министерством индустрии и инфраструктурного развития. Мы хотим сделать так, чтобы услуги инватакси оказывались через портал. Лицо с инвалидностью выбирает агрегатора такси. Со стороны государства будет определен лимит. Это опять же даст возможность лицам с инвалидностью более эффективно пользоваться услугами инватакси. Сейчас рассматриваем внедрение этой услуги. В пилотном режиме проект рассматривается в столице и в Алматы. Портал можно назвать электронным магазином.

Разработка Портала началась в ноябре 2018 года. В 2020 году завершено пилотирование по 24 видам технических средств реабилитации, а в 2021 году согласно Закону «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» Портал введен в полную эксплуатацию. Цель Портала – обеспечить взаимодействие лица с инвалидностью напрямую с поставщиками для реализации «права самостоятельного выбора средств и услуг реабилитации.

Необходимо отметить, что внедрение Портала было связано с многочисленными жалобами от лиц с инвалидностью на получаемые через государственные закупки средства и услуги реабилитации. При данном механизме у ЛСИ отсутствовала возможность выбора подходящего средства. Местные исполнительные органы выдавали средства, полученные от поставщика путем оптовой реализации без учета индивидуальных потребностей.

При разработке Портала был изучен мировой опыт таких стран, как Германия, Япония, Эстония, США и Россия. Портал действует по принципу мировых лидеров в сфере электронной коммерции, таких как Амазон, Алибаба и Мир-Рехаб, где предоставляется возможность самостоятельного выбора ТСР. С внедрением Портала сокращены сроки получения средств с 8 месяцев до 30 дней с момента оформления заказа до доставки курьером или выдачи на складе поставщика.

Портал своевременно обеспечивает лиц с инвалидностью ТСР и услугами. К примеру, до внедрения портала выполнялось только 48,2% ИПР, а в текущем году уже выполнено 68,3% ИПР. В целях контроля над качеством ТСР, поставляемых через Портал, при управлении координации занятости и социальных программ в каждом регионе созданы Комиссии по регистрации поставщиков (далее – Комиссии). Помимо представителей заинтересованных государственных органов и организаций, в состав комиссий включены представители общественности.

В функции Комиссий входят проверка соответствия потенциальных поставщиков всем требованиям, выезд на склад поставщика для проверки наличия необходимого количества товара. Регистрация поставщиков и публикация предлагаемых ими товаров/услуг на Портале производятся только после одобрения Комиссии соответствующего региона. Следует отметить, что при реализации ТСР на Портале каждый поставщик обязан указать технические и эксплуатационные характеристики товара, представить регистрационное удостоверение на медицинское изделие и сертификат соответствия или декларацию о соответствии для товаров, подлежащих обязательной сертификации. Данная информация отображается для услугополучателя при осуществлении заказа на Портале и позволяет лицам с инвалидностью изучить все характеристики ТСР до его приобретения.

Кроме того, для повышения качества реализуемых товаров и услуг на Портале предусмотрена функция оценки и комментирования приобретенного товара услугополучателями по пятибалльной шкале. С начала года также реализована возможность возврата товара при выдаче курьером и при самовывозе, если он не устраивает услугополучателя. Также Портал позволил исключить дифференциацию цен в регионах – на каждый вид ТСР предусмотрена единая цена, гарантированная государством. При этом один и тот же товар различной модификации может предоставляться несколькими поставщиками по разным ценам, что соответствует политике рыночного ценообразования. Анализ стоимости ТСР, приобретенных регионами посредством государственных закупок за последние 3 года, позволил выявить большой разбег по ценам на один и тот же товар в разных регионах.

Внедрение Портала также позволило впервые предусмотреть возможность доплаты ЛСИ за более дорогостоящий товар высокого качества сверх гарантированной государством суммы.

На сегодняшний день из общего количества заказов ТСР и услуг более 90% осуществляются без доплаты, в пределах гарантированной суммы. Кроме того, с введением Портала унифицированы цены на санаторно-курортное лечение. Так в Атырауской (6 492), Актюбинской (7 329), Акмолинской (7 560) областях цена была ниже 8 000 тенге, в то время как в Алматы цена составляла 8 500 и в Нур-Султане путевки закупались по 11 000 тенге. На сегодняшний день услуги санаторно-курортного лечение получили более 33 тысяч лиц с инвалидностью.

Впервые санатории получили возможность оказывать услуги напрямую лицам с инвалидностью без взаимодействия с госорганами. С начала текущего года количество зарегистрированных на Портале санаториев выросло в 3 раза, с 20 до 59.

По индивидуальным помощникам налажены все процессы по предоставлению данной услуги, унифицирована цена за услуги индивидуальных помощников в размере 358,26 тенге в час. В результате 100% индивидуальных помощников зарегистрировались на Портале, упрощены формы отчетности и сдачи листов сопровождения. До внедрения Портала, всего 10% индивидуальных помощников оказывали услуги лицам с инвалидностью без НПО. Вместе с тем, на сегодня более 40% индивидуальных помощников впервые заключили прямые договора и получают оплату за услуги без удержания 5% на административные расходы.