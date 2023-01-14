Как уберечь себя от ОРВИ, рассказали карагандинские врачи

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские врачи отмечают вспышку ОРВИ среди жителей региона. Медики многопрофильной больницы №1 города дали рекомендации по профилактике и лечению вирусных инфекций и простудных заболеваний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями приходится на осень и зиму. Чтобы обезопасить себя медики рекомендуют пройти сезонную вакцинацию против простудных заболеваний. Прививка, конечно, не гарантирует, что человек не будет болеть, но дает шанс перенести вирусные в легкой форме.

«Меры профилактики, которые применяются, - это вакцинация. Вакцинация начинается у нас в сентябре и заканчивается в ноябре. На сегодня уже в зимний период вакцинация уже не актуальна. Мы применяем уже другие меры профилактики. Они, конечно же, включают в себя ограничительные меры, когда человеку рекомендуется ограничить посещение мест скопления людей», - пояснила заведующая отделением профилактики и социально-психологической помощи многопрофильной больницы №1 г. Караганды Любовь Ковалева.

В прошлом году сезонные прививки от простуды и гриппа получили шесть тысяч пациентов многопрофильной больницы №1 города Караганды. В первую очередь вакцинировались жители из группы риска. Это люди старше 60 лет, беременные, медработники, часто болеющие дети и пациенты, состоящие на диспансерном учете.

В большинстве случаев респираторные вирусные инфекции протекают в виде легкого заболевания и проходят без особых последствий. Тяжелые случаи заболеваний возникают, если вирусы попадают в нижние дыхательные пути. Помимо бронхита, инфекция может привести к вирусной пневмонии. Медики рекомендуют в разгар инфекции ограничить посещение массовых мероприятий, избегать тесного контакта с больными, как можно чаще мыть руки.

«Сейчас у нас в больнице работает мобильная бригада. Она полностью укомплектована медицинскими работниками. И все первичные пациенты, все первичные вызовы, обслуживаются нашими мобильными бригадами. Дается назначение на дому и взрослым, и детям. С рекомендациями посетить уже участкового педиатра либо врача через три дня. При более тяжелых течениях заболевания назначается дополнительное обследование. Это рентген или компьютерная томография. И уже потом назначается лечение, корректируется врачом», - добавила Любовь Ковалева.

Медработники многопрофильной больницы №1 рекомендуют пациентам соблюдать правила личной гигиены и регулярно принимать витамин С. В ряде случаев это позволяет уменьшить тяжесть и длительность заболевания

