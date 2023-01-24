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    Как трудоустраивают высвобождаемых на Тенгизе сотрудников рассказали в Атырау

    24 Января 2023, 22:01

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – На Тенгизском месторождении, где завершается реализация проектов по расширению, из числа высвобожденных сотрудников в Атырауской области были трудоустроены на постоянную работу 2 тысячи 878 человек и направлены на обучение 105 человек. Об этом сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ Атырауской области Азамат Мамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из числа высвобожденных только в Атырауской области были трудоустроены на постоянную работу 2 тысячи 878 человек и направлены на обучение 105 человек. В этом году меры по оказанию социальной поддержки сокращаемым после завершения проектов на Тенгизе будут продолжены. Мерами занятости мы планируем охватить 23 тысячи 476 человек, 9 тысяч 645 человек будут трудоустроены на постоянные рабочие места и 4 тысячи 179 человек на субсидируемые государством рабочие места», - сообщил Азамат Мамбетов.
    Кроме того, в 2023-2027 годах будет создано более 16 тысяч рабочих мест в реализуемых в области четырех крупных инвестиционных проектах. Это «Проект по производству бутадиена», «Производство полиэтилентерефталата и очищенной терефталевой кислоты», а также запланированы строительство завода по переработке газа на месторождении Кашаган, строительство объединенного газохимического комплекса (второй этап – производство полиэтилена).

    «Всего в рамках нацпроекта «Развитие предпринимательства на 2021-2025 годы» на запланированные меры социальной поддержки выделено 3,2 млрд тенге с охватом 33 тысяч 600 человек», - сообщил Азамат Мамбетов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат Нефть Трудоустройство Тенгиз
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