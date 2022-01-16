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    Как террористы пытались захватить здание департамента полиции Алматы

    16 Января 2022, 21:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько попыток захвата департамента полиции города Алматы предприняли террористы, рассказал начальник ведомства Канат Таймерденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Было отмечено, что в ночь с 5-го на 6-ое января боевики предприняли попытку вооруженного захвата департамента полиции.

    «Мною был введен спецплан для защиты и отражения атак с применением табельного оружия. Я лично находился в департаменте полиции, и мы насчитали 27 попыток захвата нашего здания. Это были настоящие штурмы с применением техники и специальной тактики. А в качестве тарана использовались джипы и КамАЗы», - рассказал Канат Таймерденов.

    Ранее он рассказал, в какой момент к мирным митингующим начали присоединяться террористы.

    Было отмечено, что это произошло 4 января.

    «Так называемые протестные акции начали проводиться одновременно в разных частях города. Количество участников стало возрастать. Были предприняты попытки перекрытия дорог и блокирования движения по улицам Рыскулова, Саина, Восточной объездной дороге и Толе би. По всем этим фактам выезжали сотрудники полиции. С увеличением числа митингующих к ним присоединились террористы, радикалы, экстремисты и криминалитет, которые призывали толпу на агрессивные, насильственные действия против власти и полиции и к захвату здания акимата», - сказал Канат Таймерденов на брифинге в СЦК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматы Происшествия Теракт в Алматы Алматинская трагедия
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