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    Как сыграл казахстанец Кирилл Герасименко в очередном туре Бундеслиги по настольному теннису

    27 Января 2022, 16:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Бремене в 14-м туре чемпионата Германии по настольному теннису состоялся матч между местным «Вердером» и действующим победителем европейской Лиги чемпионов «Боруссией» из Дюссельдорфа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Перед началом игры менеджер «Вердера» Саша Гребер заявил следующее:

    «Соперник очень сильный и нам будет сложно даже у себя в спортивном зале взять очки у топ-команды. Тем не менее, сделаем всё возможное, чтобы повысить шансы на победу».

    «Боруссия» вышла на площадку без знаменитого Тимо Болла, который еще поправляется после травмы, продемонстрировала игру высочайшего уровня и одержала очередную победу, 3:1.

    Маттиас Фальк («Вердер») - Шарат Камал («Боруссия») 3:0

    Хунор Сёч («Вердер») - Антон Келлберг («Боруссия») 2:3

    Кирилл Герасименко («Вердер») - Кристиан Карлссон («Боруссия») 0:3

    Маттиас Фальк («Вердер») - Антон Келлберг («Боруссия») 0:3.

    «Боруссия на первом месте в турнире, «Вердер» на девятом.

    Ранее сообщалось, что Кирилл Герасименко проведет матч в рамках немецкой Бундеслиги по настольному теннису.

    Также сообщалось, что казахстанка Анастасия Лаврова примет участие в очередном туре Бундеслиги по настольному теннису.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Германия
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