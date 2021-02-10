Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Как столичная компания решает вопрос газификации жилья социально уязвимых слоев населения

    10 Февраля 2021, 14:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Соучредитель компании «АстанаГаз» Дархан Сабаз рассказал о том, как они помогают социально уязвимым слоям населения решить вопрос газификации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В столице вопрос газификации очень актуален. Он затрагивает социальные, экологические вопросы. Что мы предлагаем и что мы делаем, чтобы облегчить работу по газификации? Наша компания в 2020 году провела несколько акций. По низкой себестоимости проводили работу по газификации многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам. Помогали и другим семьям, которые не включены в список социально уязвимого слоя населения. У нас есть два больших проекта. Мы призываем партнеров и коллег помочь в газификации, провести строительно-монтажные работы, оказать финансовую помощь», - обратился Дархан Сабаз.

    По его словам, «АстанаГаз» предоставляет 100 семьям по 30 метров газопровода бесплатно. То есть, гражданин приходит в компанию с представителем той компании, которая будет проводить строительно-монтажную работу.

    «Мы видим договор, что он абсолютно безвозмезден и выдаем нуждающейся семье 30 метров труб. Также в этом году запустили челлендж и попросили участвовать в нем новоизбранных депутатов. Мы призвали принять участие, оплатить строительно-монтажные работы нуждающейся семье. Это весомая часть работы, очень много семей нуждаются в этой помощи», - заключил Д. Сабаз.

    Напомним, сегодня в столице стартовал «Марафон добрых дел» с участием доноров и меценатов. На сегодняшнем мероприятии присутствуют министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, доноры, меценаты, волонтеры. Директор частного фонда «Фонд развития общественно значимых инициатив» Ермек Мажитов в ходе мероприятия, посвященного «Марафону добрых дел» объявил о том, что через две недели стартует проект «30 добрых дел».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Благотворительность Социальная поддержка Общество Делай добро Волонтёрство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    Поступивших продуктов для помощи достаточно - акимат области Абай
    Министр по ЧС поблагодарил волонтеров за помощь спасателям в тушении пожара в области Абай
    17 млн тенге собрали предприниматели для пострадавших при пожаре в области Абай
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане