Как стабилизировать цены на продукты в Таразе – мнение эксперта

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О причинах роста цен на продукты и мерах для их сдерживания рассказали в Таразе на площадке региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О мерах по стабилизации цен на продукты питания проинформировал начальник управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области Аспандияр Сейсебаев.

«По поручению Главы государства в области проводится работа по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания по нескольким направлениям, - пояснил спикер. – Местные исполнительные органы осуществляют контроль за соблюдением размера торговой надбавки. На социально значимые продовольственные товары надбавка магазинов не должна превышать 15%. Однако с контролем по «магазинам у дома» имеются определенные сложности, связанные с большим количеством данных магазинов и отсутствием у них официального документооборота. По этим магазинам будет проводиться четкая работа по контролю мониторинговыми группами акиматов районов области и города Тараза».

По словам Аспандияра Сейсебаева, в ближайшее время будет активизирована работа фитосанитарной службы по усилению контроля за плодовоовощной продукцией, а также налоговых органов - по применению контрольно-кассовых машин всеми субъектами торговли.

«Управление предпринимательства провело анализ ценообразования в регионе, который показал, что цены в магазинах складываются из цены производителя, торговой надбавки оптовых поставщиков и самого магазина. По разным магазинам и видам продуктов может быть от одного до нескольких поставщиков, которые образуют так называемые посреднические цепочки, и, в конечном результате, способствуют увеличению цены на продукты», - продолжил он.

Рассказал руководитель ведомства и о сложившейся в жамбылских магазинах практике закупа товаров небольшими партиями.

«Это связано с отсутствием свободных денежных оборотных средств для больших закупов и складских помещений для хранения больших партий товара. Данный фактор приводит к тому, что магазины закупают каждый раз по разным ценам, что также в итоге ведет к постоянному росту цен», - пояснил спикер.

По мнению Аспандияра Сейсебаева, задачей государственного регулирования для стабилизации цен на основные социально значимые виды продуктов заключаются, прежде всего, в организации и координации процесса обеспечения крупных торговых сетей области прямыми поставками от казахстанских производителей продуктов питания и крупных оптовых складов.

«То есть, будет осуществляться контроль и налаживание товаросопроводительной системы от производителя до магазина. Важно также создание запаса продовольственных товаров с длительным сроком хранения на три-пять месяцев. Такие меры не остановят рост цен полностью, так как бизнес находится в условиях рыночной экономики, плюс на цены влияют и мировая экономика, и природные факторы, такие как засуха или, наоборот, хороший урожай, сезонность и другие факторы. Но эти меры позволят, во-первых, снизить цены за счет исключения лишних посреднических звеньев, во-вторых, замедлить темпы инфляции за счет закупов крупными партиями и поддержания пятимесячного запаса товара на складах».

Что касается поддержания государством социально уязвимых слоев населения, то в области будет продолжена работа социальных магазинов и павильонов, где население имеет возможность приобрести социально значимые продукты питания по ценам ниже рыночных.

«Помимо этого, проводится и комплексная политика государственной поддержки и развития местного производства продуктов питания. Так, в 2022 - 2023 годы в нашем регионе ожидается ввод в эксплуатацию нескольких крупных предприятий по производству продуктов питания. Это будет существенная поддержка населения в обеспечении продуктами собственного производства и еще одна возможность сдерживания роста цен», - резюмировал начальник управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области Аспандияр Сейсебаев.