Как школьники СКО применяют игру Minecraft в образовании, рассказал Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин посетил Северо-Казахстанскую область с рабочим визитом и посетил ряд объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важно быть в курсе, насколько развивается регион с точки зрения технологий и цифровизации. Президент поставил KPI – до 2025 года взрастить в Казахстане 100 000 высококвалифицированных IT-специалистов. В первую очередь, мы должны воспитывать кадры с малых лет. Хороший пример – петропавловский Дворец школьников, который стал местом притяжения для более чем 2 500 детей и студентов региона по разным направлениям, в том числе робототехника, программирование, наука, стартапы и так далее. Пока их знания на уровне увлечения, но уже есть результаты и потенциал перерасти в нечто большее», - написал Багдат Мусин на своей странице в Facebook .

Министр также ознакомился с проектами инкубации.

«К примеру, среди детей очень популярна игра Minecraft (Майнкрафт), в ней петропавловские школьники строят объекты своего города. Я бы добавил, что в качестве дополнительного образования можно использовать такие игры, как «Майнкрафт», обучая детей математике, литературе, моделировать системы в биологии и так далее. Это может показаться фантастикой, но в ряде школ Европы и США экспериментально уже ввели Майнкрафт в образовательный процесс», - отмечает глава ведомства.

Еще один пример проекта петропавловских школьников – разработка собственной системы полива, как отметил министр, в ближайшее время планируется внедрение на территории центра.

«Северный Казахстан славится сельским хозяйством, считаю, что необходимо развивать IT-проекты в этом направлении. Важно соединить аул с городом, минуя длинную цепочку подрядчиков от фермера до прилавка. Готовый проект местных школьников может решить эту проблему», - отметил Багдат Мусин.

Также министр и аким СКО Кумар Аксакалов договорились об открытии школы программирования на базе Дворца школьников.

Кроме того, он проинформировал, что встретился с представителями регионального IT-сообщества, также посетил завод имени Кирова, известный производством первой отечественной компьютерной техники. По данным Багдата Мусина, за последние два года завод произвел порядка 60 тысяч компьютерной техники – компьютеры, ноутбуки и планшеты.

«Помимо компьютерной техники, приборов автоматики, телемеханики и специальных средств связи, завод разработал систему контроля и управления доступом «ZIK-СКУД». Система позволяет контролировать работу электронных замков, турникетов и шлагбаумов. Сейчас сотрудники предприятия проводят работы по интеграции системы с интеллектуальной системой видеонаблюдения и с распознаванием лиц. Стоимость «ZIK-СКУД» на сегодняшний день на 30-50% дешевле ближайших иностранных аналогов», - сказал Багдат Мусин.

«Посетил цифровую ферму «Зенченко», им удалось оцифровать и автоматизировать процессы, что увеличило в разы продуктивность производства. Благодаря цифровизации, можно получить комплексную картину молочной продуктивности и поведения каждой коровы, предоставляет подробные данные о надоях, здоровье, плодовитости и питании всего стада», - добавил министр.

По сведениям министра, в селе Трудовое Северо-Казахстанской области проживают 751 человек, доступна мобильная связь. Помимо этого, в акимате для сельчан «Казахтелеком» установил пункт общественного доступа eQoldau. Такие ПОДы уже установлены в 533 селах страны.

«С их помощью жители сел могут получать в электронном формате государственные услуги и сервисы, осуществлять финансовые операции, записываться на прием к врачу, заказывать и покупать товары и услуги в маркетплейсах», - написал министр.