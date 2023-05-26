Как сдерживают цены на социальные продукты питания в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На общественном совете Северо-Казахстанской области рассмотрели вопрос сдерживания цена на социально значимые продовольственные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации и.о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Данияра Исаева, за неделю индекс потребительских цен на рассматриваемые товары почти не изменился. С начала года составил 4%.

«Из 19 социально значимых товаров 15 производим в регионе. Через крупные торговые сети и точки стабфонда ведется товарная интервенция. Таким образом мы сдерживаем рост цен на муку, крупы, хлеб, сахар и остальные товары. Работаем с местными товаропроизводителями», - сообщил Данияр Исаев.

По его информации, с 2019-го года одному из мукомольных предприятий выдают льготный заем на закуп зерна для производства фасованной муки. Ее реализуют по 253 и 260 тенге за двухкилограммовый пакет. Эту же муку распределяют между шестью городскими производителями социального хлеба и производителем макаронных изделий.

«Крупный хлебокомбинат ТОО «ПХБК» ежегодно обеспечивается удешевленным зерном для производства «Городского» хлеба. В своих точках комбинат продает его по 74 тенге, в торговые сети и супермаркеты отпускает по 78 тенге. Местному крупозаводу выдан заем на поставку в розничную сеть гречневой крупы и риса по сниженным ценам. Наши фермеры сдают гречиху по удешевленной цене. В магазинах ее можно приобрести по 330 тенге за килограмм — это самая низкая цена в республике. У завода наработаны каналы закупа риса с поля в Кызылорде. Он продается по 335 тенге, тогда как коммерческая цена - 500 тенге», - проинформировал Данияр Исаев.

Цену на овощи держат за счет форвардного закупа и финансирования местных производителей на поставку овощей в осенне-зимний период. Хранят их в современном овощехранилище ТОО «Радуга»: капусту - до апреля, лук - до мая, картофель, морковь - до июня. Часть овощей хранится у производителей.

Яйца в торговые сети поставляют в рамках заключенных меморандумов.

«В прошлом году впервые по оборотной схеме выдали заем одной из птицефабрик, которая поставляет яйцо в розничную сеть по фиксированной цене - 330 тенге за десяток. Это одна из низких цен по республике. С другими фабриками заключены меморандумы о поставке яиц по 400 тенге. В сентябре прошлого года был зафиксирован рост цен. Антимонопольным органом проведен анализ товарного рынка оптовой реализации. В адрес птицефабрик вынесены уведомления. Оптовые цены на коммерческие объемы снижены с 480 до 400 тенге за десяток», - прокомментировал Данияр Исаев.

Молочную продукцию в стабфонд не закупают. Продукция местных производителей напрямую поступает в сети. Поставки контролируют, выявляют посредников.

Законтрактовали 900 тонн сахара. В наличии в стабфонде - 492 тонны. Реализуется сладкий продукт во всех крупных торговых сетях и супермаркетах по 406-447 тенге.

«Масло подсолнечное закупаем напрямую с маслозаводов Усть-Каменогорска и Алматы с расчетом на год, фиксируя объем и цену. Мясо кур закупается местной компанией в разных регионах по оборотной схеме. В рамках импортозамещения реализованы два проекта по запуску птицефабрик. Есть возможность обеспечивать население мясом птицы собственного производства», - добавил Данияр Исаев.

При управлении работает комиссия по расследованию посреднических схем, отслеживается соблюдение торговых надбавок, еженедельно проводится мониторинг по недопущению фактов повышения цен.

Общественники поинтересовались, хватает ли закупаемых объемов овощей. По словам Данияра Исаева, их достаточно, чтобы обеспечить городское население. Сельчане выращивают овощи на собственных огородах.

Члены общественного совета вновь обратили внимание на перечень социально значимых продуктов и рекомендовали включить в него некоторые виды фруктов. В прошлом году они уже предлагали пересмотреть набор социальных продуктов.

Обратились общественники с просьбой проконтролировать качество хлебо-булочных изделий. По их словам, поступает много жалоб от населения.

В Северо-Казахстанской области финансирование стабилизационного фонда увеличили до 3,4 млрд тенге.



