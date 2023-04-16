Как реставрируют Нотр-Дам после пожара. Собор Парижской Богоматери намерены открыть в 2024 году

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Когда президент Макрон заявил, что Нотр-Дам будет восстановлен за пять лет, все только посмеялись. Однако сегодня уже никому не смешно. Обещание в столь короткий срок спасти сожженный собор Парижской Богоматери на тот момент выглядело типичным макроновским хвастовством. И тем не менее, в четвертую годовщину пожара перспектива через год увидеть собор во всей красе уже не кажется несбыточной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

«Мы перед всем миром обязались закончить работы за пять лет, - говорит отставной генерал Жан-Луи Жоржелен, которого назначили ответственным за реконструкцию. - На кону наша репутация. Поэтому мы должны объединить все наши знания, усилия и мастерство и добиться этой цели».

Если у этого реставрационного проекта есть символ, то это, несомненно, 66-метровый шпиль, обрушение которого стало ужасающим концом апрельского пожара 2019 года.

Сегодня на одном из предприятий на востоке Франции завершаются работы по созданию нового шпиля - и это несомненный признак веры в реальность скорого восстановления.

Совсем недавно в Париж уже привезли и установили на крыше собора основание для этого шпиля: конструкцию весом свыше 80 тонн, сделанную из сотен дубовых стволов, которые были срублены в древних французских лесах.

Основание это было выверено до миллиметра, чтобы точно попасть в углы средневековой кладки там, где это было задумано архитекторами 900 лет назад.

«В ближайшие месяцы парижане смогут наблюдать, как над собором будет подниматься шпиль, - говорит генерал Жоржелен. - Сначала он будет весь в лесах, но к концу года его откроют, и тогда они поймут, что собор по-настоящему вернулся».

Действительно, шпиль собора давно стал неотъемлемой и любимой частью парижского горизонта, однако к первоначальному, средневековому Нотр-Даму он отношения не имеет. Собственно, его построили лишь в середине XIX века на замену старому шпилю, который разобрали еще во времена французской революции, якобы потому, что он шатался (а быть может тогдашним властям просто был нужен свинец).

В тот же период было заменено множество витражей, потому что старое стекло стало слишком хрупким.

К счастью, витражи во время пожара пострадали не сильно: пожарные хорошо знали свое дело и не лили воду на раскаленное стекло. В противном случае оно могло бы лопнуть.

Стекло из средневековых окон-роз с фигурным переплетом вынимать не стали, однако остальные витражи решили снять и почистить в специальных мастерских по всей стране.

«На них за 200 лет скопилось немало грязи, - говорит реставратор и стеклодув из Труа Флави Венсан-Пети. - Это дыхание миллионов прихожан, сажа от миллионов свечей, следы конденсации. Все это оставляет свой отпечаток на стекле».

Внутри Нотр-Дам по-прежнему напоминает декорации к футуристическому фильму: на фоне изгибов и арок древнего готического камня выделяются ровные линии металлических лесов.

Помимо шпиля, ведутся работы и по восстановлению рухнувшей кладки. Заменяется, по возможности на точную копию, и вся сгоревшая деревянная основа крыши.

Четыре года назад главный архитектор собора Филипп Вильнев, лично наблюдавший пожар, назвал себя самым несчастным архитектором в мире.

«А сегодня я самый счастливый архитектор, - говорит он. - Я наблюдаю, как он возрождается, словно Феникс из пепла».

Цель реставраторов - отслужить первую мессу в заново открывшемся соборе в декабре 2024 года.

Пожар начался в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года в 6:43 утра по местному времени у основания лесного и свинцового шпиля высотой 93 метра (305 футов). Пламя быстро распространилось на ребристую крышу собора, состоящую из сотен дубовых балок, которые называются la forêt (лес).

В то утро испуганные парижане наблюдали, как языки пламени вырываются из здания, освещая ночное небо Парижа. Ближе к 8 вечера шпиль рухнул на часть сводчатого трансепта собора.

Около 500 пожарных в течение 15 часов боролись за то, чтобы предотвратить распространение огня с крыши на две колокольни, в которых размещались соборные колокола. Если бы огонь перекинулся на башни колоколен, колокола могли бы попросту рухнуть, разрушив всю конструкцию. Самый большой колокол собора Эммануила весит 13 тонн.

Огонь был окончательно потушен лишь в 9:30 утра следующего дня. Две трети кровли были разрушены, как и сотни дубовых балок. Часть сводчатого потолка рухнула, и до 400 тонн свинца с крыши и шпиля превратились в пыль. Но Нотр-Дам выстоял.

В 2020 году сообщалось, что восстановление собора приостановлено из-за коронавируса.



