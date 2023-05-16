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    Как решился вопрос с митингующими жанаозенцами – комментарий министра энергетики

    16 Мая 2023, 12:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответил, как решился вопрос с митингующими жанаозенцами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Работает специальная государственная комиссия. Расследуется вопрос, связанный с госзакупками «Озенмунайгаза», изучаются вопросы, связанные с трудовыми взаимоотношениями, с условиями выполнения текущих контрактов. Этот вопрос находится постоянно на контроле госорганов и местных органов власти, идет постоянный диалог с сотрудниками нефтесервисных компаний», - прокомментировал в кулуарах Правительства Алмасадам Саткалиев.

    По словам министра энергетики, часть этих сотрудников трудоустроена. Также объявлены долгосрочные конкурсы на срок до 3 лет.

    «По итогам переговоров достигнуты договоренности об установлении льготных условий работы для сотрудников нефтесервисных компаний. И в рамках конкурсных процедур компании, которые будут выигрывать, берут на себя обязательства по трудоустройству этих работников. Часть работников ставит вопрос непосредственно по устройству в «Озенмунайгаз», - добавил Алмасадам Саткалиев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Мангистауская область Минэнерго РК
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