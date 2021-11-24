Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Как решают проблему молодежной безработицы в СКО

    24 Ноября 2021, 19:55

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата Северо-Казахстанской области обсуждали, как в регионе трудоустраивают и развивают молодежь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель руководителя управления внутренней политики Аскар Баймуканов рассказал, что в работе особое внимание уделяют молодежи категории NEET – тем, кто не учится, не работает. Для них проводят консультации, ярмарки вакансий, оказывают господдержку.

    «По программе «С дипломом - в село» молодым специалистам выплачиваются подъемные пособия в размере 100 МРП, выдаются льготные кредиты до 1,5 тысяч МРП. Участниками программы в нашей области стал 551 молодой человек. По проекту «Жасыл ел» в летний период трудоустроены 686 бойцов. Ребята получили первый трудовой опыт и заработную плату в размере 27-60 тысяч тенге. В рамках национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру» мы планируем увеличение ежегодного количества трудоустраиваемых бойцов до 1421 человека», - сообщил А.Баймуканов.

    Он добавил, что с начала года на молодежную практику направили 433 человека, по проекту «Первое рабочее место» трудоустроили 69, по проекту «Контракт поколений» - 9 человек.

    Молодежи выдали 63 кредита на сумму 315 млн тенге на развитие бизнеса. По проекту «Б астау б изнес « - 340 грантов на сумму 195 млн тенге.

    По словам А.Баймуканова, принимаемые меры позволяют держать уровень молодежной безработицы в пределах 3%.

    В области функционируют 14 молодежных ресурсных центров. Они занимаются реализацией приоритетных направлений государственной молодежной политики, оказанием организационной, консультативно-методической и информационной поддержки молодежи.

    «Молодой человек, обратившийся в молодежный ресурсный центр, может получить консультацию по текущим государственным программам, мерам поддержки молодежи, вакансиям, получить консультацию психолога и юриста. Оказываем содействие в трудоустройстве молодежи. В 2020 году нами было трудоустроено 905 человек, в этом – 937. В областном и городском ресурсных центрах созданы отделы по работе с молодежью NEET. Эти отделы будут заниматься непосредственной персональной работой с каждым молодым человеком этой категории. Существует запрос со стороны молодежи на изменение функционала молодежных центров, а именно на предоставление социальных услуг по типу «одного окна», - отметила руководитель отдела молодежных инициатив и работе с молодежью NEET Анастасия Волкова.

    Аким области Кумар Аксакалов инициативу поддержал и предложил на базе МРЦ создать диалоговую площадку по решению проблем молодежи.

    «Хотелось бы видеть постоянно работающие площадки для обсуждения актуальных вопросов молодежи. Пусть задают проблемные, неудобные вопросы. Готов приходить сам и прошу всех руководителей госорганов, акимов города и районов принимать участие. Давайте вместе думать, как изменить ситуацию к лучшему», - сказал К.Аксакалов.

    На территории области проживает 98 910 молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет, что составляет 18,2% численности населения. Сельской молодежи – 62 048 человек.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Занятость Молодежь
    Новости по теме
    Новости по теме
    6,2 млрд тенге выделили на ремонт дорог в Петропавловске
    Как получить молодежный микрокредит на развитие бизнеса в РК
    Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам