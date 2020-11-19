Как реализуется программа подготовки отраслевых менеджеров по управлению изменениями в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В начале года в Казахстане стартовала Программа подготовки отраслевых менеджеров по управлению изменениями. Для участия в программе на конкурсной основе были отобраны более 200 отраслевых экспертов в 11 отраслях: образование, здравоохранение, промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля и логистика, региональное развитие, медиа индустрия, геологоразведка, туризм и водные ресурсы. Последние 5 месяцев межотраслевые команды участников Программы работают над решением 37 конкретных задач.Результаты проводимой работы планируется представить на рассмотрение Правительства. О промежуточных итогах Программы рассказал заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-министра Данат Жумин, передает МИА «Казинформ».

– Данат Есболович, программа подготовки отраслевых менеджеров по управлению изменениями, как известно, разработана в рамках инициативы Елбасы «Ел Үміті» и нацелена на качественное исполнение Плана нации «100 конкретных шагов». Расскажите, пожалуйста, как правительство намерено внедрять новые подходы в государственном управлении?

- Сегодня правительство многих стран, как развитых, так и развивающихся находятся в поиске новых форматов работы, которые могли бы повысить качество принимаемых решений и обеспечить их эффективное исполнение. Правительство Казахстана в этом плане не является исключением. В структуре Канцелярии Премьер-Министра функционирует Проектный Офис, который обеспечивает реализацию приоритетных проектов, требующих непрерывного контроля, сопровождения и поддержки.

В основе его методологии лежит принцип инклюзивности, который предполагает включение всех заинтересованных сторон в процесс выработки решений, их планирования и исполнения. Такой подход существенно снижает вероятность принятия ошибочных решений и позволяет на ранних стадиях выявлять и устранять противоречия, которые могут возникнуть в процессе имплементации.

В августе прошлого года Проектный офис приступил к реализации Новой Повестки Правительства, которая включает в себя 104 инициативы. В ходе проработки инициатив на площадке Проектного офиса прошло свыше 150 межотраслевых рабочих встреч и «мозговых» штурмов, в том числе свыше 30 с участием Премьер-Министра А.У. Мамина. На сегодня полностью реализованы 24 проекта, большинство оставшихся инициатив нашли свое отражение в соответствующих госпрограммах и законопроектах. Их планируется реализовать до 2025 года.

Важно отметить, что в процессе работы Проектным офисом Правительства выработаны и апробированы собственные методики решения задач, которые позволяют добиваться необходимых результатов без традиционных инструментов бюрократии, свойственных государственному сектору.

В настоящее время, по поручению Главы государства, на базе Проектного офиса Правительства формируется Национальный проектный офис, который станет рабочим органом Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при Президенте РК. Предполагается, что подходы, предложенные участниками Программы подготовки отраслевых менеджеров по управлению изменениями, в случае их одобрения, будут внедряться Национальным проектным офисом. Для этого у него имеются необходимые компетенции и ресурсы.

– В чем роль отраслевых менеджеров изменений? Почему именно сейчас назрела необходимость реализации этого проекта?

- За годы независимости в стране сформировалось большое количество профессионалов, которые успешно работают в самых различных отраслях, в том числе и за рубежом. Их опыт и знания востребованы в государственном управлении, особенно сейчас, когда страна находится на пороге новой волны структурных реформ. Предстоит серьезная «перезагрузка» системы государственного управления, а для этого необходимы люди с соответствующими компетенциями и, что не менее важно, ценностями. Программа подготовки отраслевых менеджеров изменений нацелена на то, чтобы найти таких людей и вовлечь в решение государственных задач.

– А какова роль Проектного офиса Канцелярии Премьер-Министра в этой Программе?

- Являясь партнером Программы, которая реализуется Академией Елбасы, Проектный офис Правительства оказывает всестороннюю поддержку ее реализации. Мы, в частности, отвечаем за эффективное взаимодействие между участниками Программы и отраслевыми государственными органами, оказывая содействие в организации регулярных встреч менеджеров с членами Правительства, обмене информацией и подготовке материалов к рассмотрению у Премьер-Министра страны. Кроме того, Проектный офис обеспечивает экспертное сопровождение участников Программы, помогая им в процессе работы с тем, чтобы вырабатываемые предложения не дублировали инициативы уже реализуемые Правительством и учитывали различные аспекты, которые могут существенно повлиять на их реализацию.

– Какие практические достижения есть у участников?

– На сегодня Премьер-Министр А.У. Мамин и соответствующие отраслевые госорганы уже рассмотрели результаты работы 10 из более чем 30 команд отраслевых менеджеров изменений. Заслушаны предложения в сферах культуры, водного хозяйства, инвестиций, промышленности, строительства и торговли. Все представленные наработки участников Программы получили концептуальное одобрение на уровне Правительства. По итогам прошедших встреч с Премьер-Министром, госорганами вырабатываются конкретные планы реализации инициатив отраслевых менеджеров. Для этого, обычно, после каждого заслушивания им дается 2 недели. К настоящему моменту, госорганы уже представили планы работ по реализации инициатив 4-х команд. Они одобрены Премьер-Министром страны и переданы для внедрения в Проектный офис Правительства.

– Какова вероятность того, что не все идеи будут поддержаны и в дальнейшем применены?

- Такая вероятность не исключается. Люди подали заявки на участие, прошли отбор, сформировали команды и приступили к работе. Академия Елбасы создала отраслевым менеджерам все необходимые условия для эффективной деятельности. Для них были организованы тренинги и мастер-классы с участием ведущих отечественных и мировых экспертов. Кроме того, команды получили возможность на регулярной основе работать с признанными казахстанскими и международными профессионалами – практиками, которые выступили в качестве менторов Программы. Решение государственных задач это очень сложный и ответственный процесс, который требует немалых усилий. Каждая предлагаемая Правительству идея, какой бы хорошей она ни казалась, должна быть четко выверена, просчитана и обоснована. При этом важно понимать, что все отраслевые менеджеры работают на безвозмездной основе, уделяя Программе свое свободное время. К тому же, задачи необходимо решать в команде, что требует постоянного взаимодействия между участниками. Отбор в Программу прошли очень достойные люди, но вполне допустимо, что не все из них, по разным причинам, сумеют дойти до «финала» и представить качественные решения стоящих перед ними задач.

– Есть ли идеи, которые показались Вам интересными, произвели впечатление на Вас лично? Можете привести какой-нибудь пример?

– Думаю, с моей стороны будет не совсем корректно кого-то выделять, во всяком случае, на этом этапе. Предлагаю дождаться результатов работы всех отраслевых команд менеджеров.

– Все 200 экспертов работают в проекте по принципу волонтерства? Как поддерживается мотивация участников?

– Да, как я отмечал ранее, все участники Программы работают на безвозмездной основе, то есть не получают какого-либо материального вознаграждения. Но Программа предлагает очень много нематериальных стимулов. Это обучение, возможность напрямую поработать с ведущими экспертами, крупными бизнесменами и членами Правительства, обрести новые профессиональные контакты и друзей, а самое главное внести свой вклад в развитие страны. На протяжении последнего полугодия мы наблюдали разнообразную групповую динамику в командах отраслевых менеджеров. Были и взлеты и падения в мотивации участников. Но, в целом, в проект пришли очень мотивированные люди, сумевшие пройти довольно сложные процедуры отбора. Сейчас мы отмечаем большой всплеск информированного оптимизма у отраслевых менеджеров. С августа у нас проходят регулярные встречи команд с Премьер-Министром. Менеджеры убедились в большой заинтересованности Правительства в их работе и это, безусловно, мотивирует.

– Проект объединил всех участников рынка – от государственных служащих до представителей бизнеса и науки. Реализуются ли подобные программы в других странах?

– Программа подготовки отраслевых менеджеров по управлению изменениями реализуется по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Специальный анализ международной практики на наличие подобного рода программ мы не проводили. Но я полагаю, что многие правительства, в той или иной степени, нуждаются в подобного рода инструментах взаимодействия с профессиональным сообществом и, наверняка, какие-то шаги в этом направлении предпринимаются.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что «нам нужна команда управленцев новой формации в разных сферах». В декабре команды представят свое видение в правительстве, что будет потом? Будут ли задействованы участники после реализации программы?

– Изначально планировалось, что команды представят результаты своей работы в декабре. Но в ходе встречи с участниками Программы в августе, Премьер-Министр А.У. Мамин предложил не дожидаться декабря, а рассматривать результаты по мере их готовности. Поэтому первые итоги работы мы начали заслушивать еще в октябре. Ранее я отмечал, что на сегодня 10 команд свои результаты представили. Сейчас мы наблюдаем, что госорганы обращаются к менеджерам с предложениями о дальнейшей совместной работе, как в рамках реализации предложенных инициатив, так и по другим задачам. Не исключаю, что какая-то часть менеджеров продолжит карьеру в системе госуправления.