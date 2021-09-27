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    Как развиваются государственные СМИ в Казахстане

    27 Сентября 2021, 13:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев рассказал о развитии государственных СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если говорить о практических мерах, то хотел бы отметить, что идет активное наращивание работы государственными СМИ в интернете - в соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Государственные телекорпорации «Казахстан» и «Хабар» активно работают над адаптацией проектов для интернет-аудитории. Производится уникальный контент, ориентированный только для интернета. Подскаты и интервью. И здесь надо сказать, есть успехи», - сказал Кемелбек Ойшыбаев в рамках Astana Media Week.

    Он привел примеры.

    «К примеру, YouTube канал «Хабара» имеет 6,5 млн уникальных пользователей. Растет привычка просмотра сериалов в интернете. К примеру, сериал «Келинжан» набрал миллион просмотров только в первый день показа. Просмотры проектов телерадиокорпорации Казахстана на YouTube за 6 месяцев составил почти 300 млн», - отметил спикер.

    В качестве примера информационного портала вице-министр привел МИА «Казинформ».

    «Ведущий государственный портал «Казинформ» на сегодня входит в ТОП-5 информационных ресурсов Казахстана. Только с начала года его посетили более 25 млн пользователей. Как государственному СМИ «Казинформу» приходится развивать именно социальные проекты, которые сразу не становятся хайповыми, но несут воспитательную и образовательную функцию в себе. Это социальные проекты в области литературы и истории», - подчеркнул он.

    «Надо отдельно сказать про сайт телерадиокорпорации «Казахстан», который в день посещают 400 тысяч пользователей. Мы уже работаем активно над тем, чтобы государственные СМИ активно работали именно на интернет-аудиторию», - заключил К. Ойшыбаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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