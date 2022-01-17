Как расширяется перечень видов деятельности специальных экономических зон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как расширяется перечень видов деятельности специальных экономических зон? Об этом рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахстане в целях активизации внешнеэкономических связей, ускоренного развития региона, поддержки отраслей экономики и решения социальных проблем, привлечения инвестиций, технологий и современного менеджмента, создания высокоэффективных и конкурентоспособных производств ведется активная работа по развитию специальных экономических и индустриальных зон. К примеру, в 2021 году расширен перечень видов деятельности нескольких СЭЗ.

В ведомстве отметили, что особый импульс социальному и экономическому развитию Мангистауской области придает специальная экономическая зона «Морпорт Актау», созданная в 2003 году. Деятельность данной специальной экономической зоны направлена на развитие нефтедобывающей и нефтехимической промышленности, строительный отрасли, развитие портов и туристской отрасли.

В 2021 году работа СЭЗ «Морпорт Актау» расширена такими видами деятельности, как производство электроэнергии тепловыми электростанциями, передача и распределение электроэнергии, строительство жилых и нежилых зданий; предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания, аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью, деятельность по организации отдыха и развлечений.

Одной из динамично развивающихся зон является СЭЗ «Сарыарка». Здесь в основном производят готовые металлические изделия и строительные материалы: шаровые краны, теплоизолированные трубы, огнеупорные материалы, латунные изделия, виброналивные огнеупорные изделия.

В прошлом году к деятельности СЭЗ «Сарыарка» добавились: сбор, обработка и удаление отходов, утилизация (восстановление) материалов в отношении вышедших из эксплуатации транспортных средств, специальной техники и сельско-хозяйственных машин, холодильников и холодильных оборудований.

Расширились виды деятельнсоти на территории СЭЗ «Qyzyljar». В данном списке: производство древесной массы и целлюлозы; производство бумаги и картона; производство гофрированного картона; производство бумажной и картонной тары; производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения; производство основных фармацевтических продуктов; производство фармацевтических препаратов; производство лекарственных препаратов для ветеринарии.

Перечень приоритетных видов деятельности расширен и на СЭЗ «TURKISTAN». Добавлены такие пункты, как «комплексное обслуживание объектов; деятельность по благоустройству территорий; ремонт мебели и предметов интерьера; предоставление услуг по обеспечению питанием и напитками; ремонт электронного и оптического оборудования; другие виды деятельности в области информационных технологий и информационных систем, не включенные в другие группировки».

Кроме того, работа СЭЗ «НИНТ», «Морпорт Актау», «Сарыарка», «Химический парк Тараз» и «Павлодар» расширена видом деятельности «строительство и ввод в эксплуатацию многопрофильной больницы».

А также в 2021 году расширены территории нескольких СЭЗ, в частности «Сарыарка» - на 345,5 га для строительства заводов по производству ферросплавов и кокса, строительства тепловой электростанции. Расширена территория СЭЗ «Qyzyljar» на 15 га для строительства завода по производству бумаги и бумажной продукции.

«Расширена территория СЭЗ «Астана - новый город» на 83,7 га для привлечения новых частных инвестиций и созданию рабочих мест. Стоит отметить, на территории СЭЗ «Астана – новый город» образован кластер железнодорожного машиностроения. В свое время льготы привлекли участников строительной индустрии, и за короткие сроки были построены многочисленные жилые и социальные объекты, образовался совершенно новый административно-деловой и культурный центр на левом берегу Нур-Султана», - отметили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

На сегодняшний день в Казахстане действует 13 специальных экономических зон, которые берут свое начало с 2002 года. Всего на территориях СЭЗ запущено 307 проектов, с созданием более 21 тысячи постоянных рабочих мест. Объем производства продукции составил 4,7 трлн тенге, из которых 328,5 млрд. тенге – экспорт.

«Благодаря режиму СЭЗ в Казахстане образовались целые кластеры по разным отраслям. Например, получилось наладить выпуск свыше 30 новых видов продукции. Это оптические прицелы для винтовок, приборы ночного видения, бронетранспортеры, локомотивы, электровозы, пассажирские вагоны, трубы премиум-класса, хлопковая целлюлоза, полипропиленовые нити и так далее. Государство со своей стороны всячески поддерживает предпринимателей, в частности, для участников СЭЗ существуют все необходимые льготы. Резиденты не платят корпоративный, земельный и имущественный налоги. Ставка НДС на товары, реализуемые на территории СЭЗ – 0. К земельным участкам подводится вся необходимая инфраструктура. Участки предоставляются бесплатно на весь период режима СЭЗ. Участники также освобождены от уплаты аренды и земельного налога», - добавили в ведомстве.