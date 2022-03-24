Как рассчитываются должностные оклады медработников, разъяснили в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов озвучил механизм расчета должностных окладов медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года 1193) должностные оклады (тарифные ставки) медицинских и фармацевтических работников определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам должностных окладов», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

В частности: специалисты высшего уровня квалификации (управленческий персонал блока А, основной персонал блока В1, В2) с 1 января 2022 года в размере 2,63, с 1 января 2023 года в размере 2,73; специалисты высшего и среднего уровня квалификации (основной персонал блока В3, В4) с 1 января 2022 года в размере 1,95, с 1 января 2023 года в размере 2,05.

«Таким образом, данные поправочные коэффициенты применяются к должностным окладам всех медицинских и фармацевтических работников независимо от квалификационных категорий», - отметил зампремьера.

Также по его словам, согласно пункту 2 статьи 138 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» формы оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных окладов, система премирования и иного вознаграждения определяются государственным предприятием на праве хозяйственного ведения самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда. Соответственно, Министерством здравоохранения утверждена типовая система оплаты труда работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, предусматривающая установление поправочных коэффициентов к заработной плате.

Вместе с тем, Министерством здравоохранения совместно с Отраслевыми профсоюзными организациями и Национальной палатой здравоохранения подписано дополнительное соглашение к Отраслевому соглашению на 2020 – 2022 годы с целью обеспечения исчисления должностных окладов медицинских работников с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года с учетом ранее присвоенных квалификационных категорий (высшая, первая, вторая), независимо от срока истечения действия ранее выданных свидетельств о присвоении квалификационных категорий.