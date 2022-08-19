Как рассчитывается инфляция

Национальное бюро статистики ежемесячно рассчитывает показатель индекса потребительских цен, характеризирующий уровень инфляции в стране. По данным на июль 2022 г. годовая инфляция в Казахстане составила 15%. Что это означает и как рассчитывается индекс потребительских цен, разбиралась аналитический обозреватель МИА «Казинформ».

Что такое индекс потребительских цен?

Индекс потребительских цен отражает изменение цен определенных товаров и услуг в каком-либо отрезке времени. Это средневзвешенный показатель, для расчета которого используются весовые составляющие и изменения цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного пользования.

Сотрудники Бюро национальной статистики АСПиР ведут мониторинг цен ежемесячно, путем обхода базовых объектов. По их данным, в основном это выборочный круг супермаркетов, магазинов, рынков, социальных магазинов, торговых домов, а также объектов, представляющих различные услуги. Всего таких отслеживаемых объектов более 10 тыс., которые распределены по каждым населенным пунктам.

«Ассортимент товаров огромен. По одному лишь молоку может быть большой выбор, в зависимости от жирности, объема, обработки, упаковки, торговой марки, производителя. Поэтому составляется выборка для каждого товара и услуги», - поясняют в бюро.

Всего Бюро фиксирует цены по 508 видам товаров и услуг, имеющих наибольший удельный вес в потребительских расходах. В этот перечень входят продукты питания, одежда и обувь, бытовые товары, автомобили, тарифы ЖКХ, услуги связи, парикмахера, проезд в общественном транспорте и другие.

Так, из месяца в месяц, в одну и ту же дату обследования проводятся по одним и тем же товарам и услугам одинакового качества, реализующихся в равнозначных условиях продажи и оплаты. Если какой-либо из продуктов больше не будет выпускаться, его заменяют на более подходящий по характеристике.

Как рассчитывается индекс потребительских цен

Сначала высчитываются индивидуальные индексы цен. Например, если кг гречневой крупы стоил в предыдущем месяце 550 тг, а в текущем 660 тг – значит продукт подорожал на 20%. Далее индексы агрегируются в группы и разделы. В данном примере это раздел продовольственных товаров.

Чтобы высчитать общий индекс необходимо знать удельный вес каждого продукта в корзине. Для этого используются данные обследования домашних хозяйств по потребительским расходам на конечное потребление. Доля каждой из статьи затрат в общей сумме расходов и является ее весом.

Расходы домашних хозяйств на товары и услуги отличаются. Поэтому веса ИПЦ отражают относительную важность каждого продукта. В конечном итоге индексы цен и веса продовольственных, непродовольственных товаров, а также услуг агрегируются в один показатель, который и называется инфляцией.

Данные об инфляции и ценах на отдельные товары и услуги можно посмотреть на сайте stat.gov.kz, в разделе «Официальная статистика/По отраслям/Статистика цен».



