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    Как распределят финансирование между партиями из бюджета

    2 Февраля 2023, 12:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК, министр финансов РК Ерулан Жамаубаев объяснил, как будет распределено финансирование из бюджета между политическими партиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В бюджете 2023 года Минфином выделено 173 млрд тенге, из них 11,8 млрд тенге – на финансирование политических партий. Как распределят 11,8 млрд тенге между партиями?» - спросила журналист министра в кулуарах Сената.

    «В ближайшее время пойдем с уточнением в Парламент. Исходя из заявок ЦИК, мы пересмотрим данный бюджет и, соответственно, будем перераспределять», - ответил Ерулан Жамаубаев.

    По словам главы Минфина, по закону финансирование получат те партии, которые представлены в Парламенте.

    «Есть соответствующая методика по распределению голосов, и соответственно, по этим голосам осуществляется финансирование. В 2022 году, если не ошибаюсь, общая сумма финансирования была около 8,5 млрд тенге. Большая часть была выделена партии AMANAT, около 1 млрд тенге – «Ак Жолу» и около 800 млн тенге – «НПК», - добавил Е. Жамаубаев.

    Он также уточнил, что в этом году большая сумма будет выделена той партии, которая получит больше голосов в Парламенте.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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