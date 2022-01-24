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    Как работают мечети в Нур-Султане

    24 Января 2022, 17:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как работают мечети в Нур-Султане? Об этом рассказал руководитель управления по делам религии города Нур-Султана Нурдаулет Альмуханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все мечети города работают в стационарном режиме. Все богослужения проводятся, однако пока приостановили проведение массовых религиозных обрядов: джума-намаз, ас», - прокомментировал Нурдаулет Альмуханов.

    По словам главы столичного управления по делам религии, в ведомство поступают различные вопросы от населения по вакцинации и ревакцинации.

    «В Духовное управление мусульман Казахстана поступают вопросы касательно того, насколько это не противоречит канонам Ислама. Духовное управление полностью посмотрело состав вакцин. Никаким религиозным канонам не противоречит, управление поддерживает вакцинацию», - отметил спикер.

    Ранее сообщалось, что в пункте вакцинации торгово-развлекательного центра «Абу-Даби Плаза» представители столичного духовенства прошли ревакцинацию против КВИ.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Религия Коронавирус в РК Вакцинация
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