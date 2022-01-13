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    Как провести товары через блокпосты в Нур-Султане

    13 Января 2022, 13:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как провести товары через блокпосты в городе Нур-Султан, сообщили в пресс-службе столичной Палаты предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В палате отмечают, что поставка продовольственных и непродовольственных товаров, сырья, материалов осуществляется в Нур-Султан до наступления комендантского часа беспрепятственно.

    «В связи с введением чрезвычайного положения в городе Нур-Султан с 5 по 19 января этого года, комендатурой города был разработан порядок передвижения для пересечения блокпостов и Правила передвижения транспортных средств субъектов бизнеса во время комендантского часа, который длится с 23:00 до 7:00 ежедневно. При их соблюдении поставка товаров происходит свободно. Палата предпринимателей Нур-Султана со своей стороны оказывает консультации и помощь предпринимателям по телефонам call-центра», – рассказал директор палаты предпринимателей города Нур-Султан Алмат Джунусов.

    Для пересечения блокпостов до наступления комендантского часа перевозчикам необходимо при себе иметь следующие документы:

    1. Удостоверение личности водителя

    2. Водительское удостоверение

    3. Путевой лист

    4.Товарно-транспортную накладную (сопроводительные документы на груз).

    Во время комендантского часа с 23:00 до 07:00 пересекать блокпосты могут организации с трехсменным графиком работы, и перевозчики социально значимых продовольственных товаров при наличии спецпропуска.

    Для этого им необходимо иметь при себе:

    1. Удостоверение личности или паспорт (водитель и сотрудники);

    2. Водительское удостоверение

    3. Справку с места работы (о том, что водитель действительно там работает)

    4. Если перевозка груза, необходима товарно-транспортная накладная;

    5. Путевой лист

    6. Спецпропуск

    При перевозке сотрудников с трехсменным графиком работы документ подтверждающий место работы (справка с места работы и т.д.) на время чрезвычайного положения в оригинале. При этом адрес доставки и организация, указанная в документе, подтверждающем место работы, должны совпадать. Перевозка сотрудников должна быть обеспечена централизованно на постоянно закрепленном транспортном средстве.

    Для получения спецпропуска перевозчикам необходимо:

    1. Написать заявление на электронный адрес аппарата акима города Нур-Султан в свободной форме, обязательное содержание:

    1) Наименование юридического лица;

    2) ФИО водителя/водителей, если их несколько;

    3) ИИН водителя/водителей;

    4) Марка и госномер автотранспортных средств;

    5) Прописать причины передвижения, перевозка грузов, товара (указать каких).

    6) Если в наличии компании есть несколько машин и у них дежурство, то нужно указать в какое время каждая дежурит

    7) Нужно поставить печать организации и подпись руководителя

    8) Указать телефон и контактные данные

    Сотрудники акимата города утверждают перечень предпринимателей, сформированный по заявкам обратившихся субъектов МСБ ежедневно до 13:00 у заместителя коменданта города Нур-Султан, в данном случае заместителя начальника Департамента полиции города Нур-Султан.

    При готовности спецпропуска с предпринимателем свяжутся сотрудники акимата. В среднем срок получения спецпропуска занимает 2 дня, поэтому заявки следует подавать заблаговременно.

    Номера горячей линии для предпринимателей:

    87784101784

    87784101736

    87784101758

    Напомним, АО «НК «ҚТЖ» отменило штрафы, сборы и платы, связанные с перевозками грузов, на период действия чрезвычайного положения во всех регионах Казахстана.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Промышленность Логистика ЧП-2022
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