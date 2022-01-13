Как провести товары через блокпосты в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как провести товары через блокпосты в городе Нур-Султан, сообщили в пресс-службе столичной Палаты предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В палате отмечают, что поставка продовольственных и непродовольственных товаров, сырья, материалов осуществляется в Нур-Султан до наступления комендантского часа беспрепятственно.
«В связи с введением чрезвычайного положения в городе Нур-Султан с 5 по 19 января этого года, комендатурой города был разработан порядок передвижения для пересечения блокпостов и Правила передвижения транспортных средств субъектов бизнеса во время комендантского часа, который длится с 23:00 до 7:00 ежедневно. При их соблюдении поставка товаров происходит свободно. Палата предпринимателей Нур-Султана со своей стороны оказывает консультации и помощь предпринимателям по телефонам call-центра», – рассказал директор палаты предпринимателей города Нур-Султан Алмат Джунусов.
Для пересечения блокпостов до наступления комендантского часа перевозчикам необходимо при себе иметь следующие документы:
1. Удостоверение личности водителя
2. Водительское удостоверение
3. Путевой лист
4.Товарно-транспортную накладную (сопроводительные документы на груз).
Во время комендантского часа с 23:00 до 07:00 пересекать блокпосты могут организации с трехсменным графиком работы, и перевозчики социально значимых продовольственных товаров при наличии спецпропуска.
Для этого им необходимо иметь при себе:
1. Удостоверение личности или паспорт (водитель и сотрудники);
2. Водительское удостоверение
3. Справку с места работы (о том, что водитель действительно там работает)
4. Если перевозка груза, необходима товарно-транспортная накладная;
5. Путевой лист
6. Спецпропуск
При перевозке сотрудников с трехсменным графиком работы документ подтверждающий место работы (справка с места работы и т.д.) на время чрезвычайного положения в оригинале. При этом адрес доставки и организация, указанная в документе, подтверждающем место работы, должны совпадать. Перевозка сотрудников должна быть обеспечена централизованно на постоянно закрепленном транспортном средстве.
Для получения спецпропуска перевозчикам необходимо:
1. Написать заявление на электронный адрес аппарата акима города Нур-Султан в свободной форме, обязательное содержание:
1) Наименование юридического лица;
2) ФИО водителя/водителей, если их несколько;
3) ИИН водителя/водителей;
4) Марка и госномер автотранспортных средств;
5) Прописать причины передвижения, перевозка грузов, товара (указать каких).
6) Если в наличии компании есть несколько машин и у них дежурство, то нужно указать в какое время каждая дежурит
7) Нужно поставить печать организации и подпись руководителя
8) Указать телефон и контактные данные
Сотрудники акимата города утверждают перечень предпринимателей, сформированный по заявкам обратившихся субъектов МСБ ежедневно до 13:00 у заместителя коменданта города Нур-Султан, в данном случае заместителя начальника Департамента полиции города Нур-Султан.
При готовности спецпропуска с предпринимателем свяжутся сотрудники акимата. В среднем срок получения спецпропуска занимает 2 дня, поэтому заявки следует подавать заблаговременно.
Номера горячей линии для предпринимателей:
87784101784
87784101736
87784101758
Напомним, АО «НК «ҚТЖ» отменило штрафы, сборы и платы, связанные с перевозками грузов, на период действия чрезвычайного положения во всех регионах Казахстана.