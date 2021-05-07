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    Как проверить, начислил ли работодатель зарплату, подоходный налог и социальные платежи

    7 Мая 2021, 22:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов запустил сервис «оплата труда работника» в мобильном приложении «e-Salyq Azamat», который позволяет работнику просмотреть суммы начисленного индвидуального подоходного налога, пенсионных взносов, обязательных социальных отчислений и социальных отчислений на медицинское страхование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

    Сервис доступен за все периоды 2020 года.

    Данные доступны, если вход осуществлен с помощью электронной цифровой подписи или при авторизации с использованием SMS пароля. SMS поступит на номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан (в ЦОНах).

    Для просмотра данных необходимо выбрать вкладку «Налоговый кошелек», «Оплата труда работника», далее выбрать год и период.

    Данные могут просматривать физические лица, работодатели которых, применяют общеустановленный режим или специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.

    При отсутствии сведений или несоответствии данных необходимо обратиться к работодателю для корректировки налоговой отчетности.

    КГД напоминает, что бесплатное мобильное приложение «e-Salyq Azamat» можно скачать в «App Store» или «Play Market».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минфин РК
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