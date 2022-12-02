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    Как прошел первый рабочий день нового акима СКО

    2 Декабря 2022, 10:31

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Первый рабочий день акима Северо-Казахстанской области Айдарбека Сапарова начался с крупной аварии на водопроводе в Петропавловске. Вместе со своим заместителем Сатжаном Аблалиевым, курирующем сферу, вечером он выезжал на место порыва трубы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фотографии первой экстренной рабочей поездки А. Сапарова разместила его пресс-служба.

    Новый аким области уже открыл страницы в социальных сетях. Заявил, что приложит все усилия, знания и опыт для развития родного края. А. Сапаров, кстати, является уроженцем Северо-Казахстанской области и много лет проработал в регионе. В том числе около девяти лет был заместителем акима области. Курировал важное для зерносеющего региона направление – сельское хозяйство.

    В первый рабочий день на посту акима области А. Сапаров успел провести оперативное совещание со своими заместителями и акимами районов.

    «На совещании подняты вопросы привлечения инвестиций, исполнения бюджета и достижения показателей социально-экономического развития, ЖКХ и текущего отопительного сезона, улучшения инфраструктуры, благосостояния населения и сдерживания цен на социально-значимые продукты питания. Подробно остановился на оперативном решении вопросов, непосредственно затрагивающих интересы населения», - написал А. Сапаров.

    Премьер-Министр РК Алихан Смаилов накануне поставил перед новым руководством области ряд задач. В том числе запуск новых инвестиционных проектов, принятие мер по недопущению необоснованного роста цен на социально-значимые продовольственные товары, развитию энергетической и коммунальной инфраструктуры региона.

    Ремонтные работы по устранению аварии на водопроводе еще продолжаются.

    Фото: www.instagram.com/sko_news

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Вода
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