Как прошел первый рабочий день нового акима СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Первый рабочий день акима Северо-Казахстанской области Айдарбека Сапарова начался с крупной аварии на водопроводе в Петропавловске. Вместе со своим заместителем Сатжаном Аблалиевым, курирующем сферу, вечером он выезжал на место порыва трубы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фотографии первой экстренной рабочей поездки А. Сапарова разместила его пресс-служба.

Новый аким области уже открыл страницы в социальных сетях. Заявил, что приложит все усилия, знания и опыт для развития родного края. А. Сапаров, кстати, является уроженцем Северо-Казахстанской области и много лет проработал в регионе. В том числе около девяти лет был заместителем акима области. Курировал важное для зерносеющего региона направление – сельское хозяйство.

В первый рабочий день на посту акима области А. Сапаров успел провести оперативное совещание со своими заместителями и акимами районов.

«На совещании подняты вопросы привлечения инвестиций, исполнения бюджета и достижения показателей социально-экономического развития, ЖКХ и текущего отопительного сезона, улучшения инфраструктуры, благосостояния населения и сдерживания цен на социально-значимые продукты питания. Подробно остановился на оперативном решении вопросов, непосредственно затрагивающих интересы населения», - написал А. Сапаров.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов накануне поставил перед новым руководством области ряд задач. В том числе запуск новых инвестиционных проектов, принятие мер по недопущению необоснованного роста цен на социально-значимые продовольственные товары, развитию энергетической и коммунальной инфраструктуры региона.

Ремонтные работы по устранению аварии на водопроводе еще продолжаются.



Фото: www.instagram.com/sko_news



