Как прошел первый день государственного визита Президента Казахстана в Китай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня прошел первый день государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику. Его итоги подвел корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня Глава государства прибыл с государственным визитом в Китай. Президента Касым-Жомарта Токаева встретил Председатель КНР Си Цзиньпин.

По прибытии в Китай Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры. Президент выразил признательность Си Цзиньпину за приглашение и радушный прием, а также тепло поздравил его с переизбранием на пост Председателя Китая.

«Для Казахстана Китайская Народная Республика имеет особое значение. Наше сотрудничество основано на незыблемой дружбе и взаимной поддержке. У нас общая цель – активизация двусторонних отношений. Нас объединяет и стремление к укреплению региональной и международной безопасности и сотрудничества. Для нас очень важно дальнейшее развитие вечного всестороннего стратегического партнерства с Китаем», – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Китай придерживаются идентичных или схожих позиций по основным международным вопросам, последовательно поддерживают международные инициативы обеих сторон.

«В данном контексте, хотел бы выразить поддержку Вашим программным международным инициативам в области глобальной безопасности, глобального развития и глобальной цивилизации. Убежден, их реализация будет способствовать достижению стабильности, безопасности и доверия в мире, а также ускорит достижение Целей устойчивого развития», - отметил Президент Казахстана.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Китай – один из ключевых торговых партнеров Казахстана. По итогам прошлого года объем взаимной торговли достиг рекордного за 30 лет уровня – более 31 млрд долларов.

«Полагаю, такими темпами, в ближайшее время мы сможем достичь цели по доведению товарооборота до 35 млрд долларов. Поэтому предлагаю наметить новую планку в 40 млрд долларов к 2030 году. Для достижения этой цели мы могли бы расширить номенклатуру взаимной торговли. Казахстан заинтересован в расширении экспорта сельхозпродукции в Китай. Только за прошлый год объем взаимной торговли сельхозпродукцией составил более 780 млн долларов. Казахстан готов поставлять бобовые культуры, высококачественное экологически чистое охлажденное мясо говядины, баранины», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Президент РК, реализация экономического потенциала во многом зависит от транзитно-транспортной сферы.

«Здесь особо хотелось бы отметить наше плодотворное сотрудничество в рамках Вашей уникальной по масштабу инициативы «Пояс и путь». Завтрашний онлайн запуск строительства логистического центра в Сухом порту города Сиань станет еще одной точкой роста наших транспортно-логистических связей. В рамках диверсификации транспортных коридоров предлагаю активно использовать потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). С удовлетворением отмечаю растущий интерес наших стран к укреплению сотрудничества в сфере образования и науки. С учетом высокого качества технического образования в КНР, хотел бы вновь отметить наш интерес к открытию в Казахстане филиала одного из крупных вузов Китая», - добавил Глава государства.

Председатель КНР поблагодарил Президента Казахстана за принятие приглашения и поздравил его с 70-летним юбилеем.

«В этот день Вы совершаете свой государственный визит в Китай, что отражает высокий уровень нашего двустороннего сотрудничества и вновь подтверждает Ваши тесные связи с Китаем. Китай и Казахстан открыли новую страницу «золотого 30-летия» китайско-казахских отношений. Нашим странам необходимо развивать традиции дружбы, взаимной поддержки и углублять взаимовыгодное сотрудничество», – сказал Председатель КНР.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Си Цзиньпина в развитие сотрудничества двух стран и подтвердил готовность приложить все усилия для выведения двусторонних отношений на новый уровень.

В этом контексте Президент Казахстана отметил, что сегодняшние переговоры призваны придать дополнительный импульс укреплению межгосударственного сотрудничества.

В рамках государственного визита был подписан ряд документов в сфере транспорта, сельского хозяйства, торгово-экономического сотрудничества и культурных взаимоотношений.





Зачастую встречи международного уровня проходят в столице, на этот раз главы двух государств встретились в древнем городе Сиань провинции Шэньси с богатой историей и множеством достопримечательностей. Он обладает длительной, более чем 3-тысячелетней историей. В Сиане сохранилась целостная в Китае древняя городская стена, расположены известная буддийская пагода Даяньта (Большая пагода диких гусей) и музей императорского мавзолея Цинь Шихуанди с терракотовыми воинами.

В рамках визита будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей.

18 мая Президент Казахстана встретится с руководителями крупных китайских компаний и проведет ряд мероприятий в рамках программы государственного визита, а также примет участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сиань.

19 мая Касым-Жомарт Токаев будет участвовать в саммите «Центральная Азия – Китай». К слову, инициатива создания формата «Центральная Азия - Китай» принадлежит китайской стороне. Также планируется участие в торжественном открытии Генерального консульства РК в Сиане.

В преддверии государственного визита в Китай Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал интервью в эфире китайского телеканала CCTV. Президент ответил на вопросы ведущего программы Leaders Talk о перспективах развития политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества нашей страны с Китаем, истории и сегодняшнего дня казахско-китайских отношений, глобальной и региональной политики. Полную версию интервью можно прочитать здесь.

Казахстанский эксперт Айдар Курмашев считает, что государственный визит важен с точки зрения расширения экономического воздействия, а саммит «Центральная Азия-Китай» повысит инвестиционную привлекательность Казахстана.

Казахстан и Китай продолжают наращивать взаимовыгодные торгово-экономические связи. Для увеличения товарооборота между РК и КНР планируют создать так называемый Хоргосский узел. По данным Министерства торговли и интеграции РК, уже начаты необходимые работы по разработке Хоргосского узла, расположенного в области Жетiсу. Он будет представлять из себя кластер объектов, которые расположатся на китайско-казахстанской пограничной линии.

В состав этого узла будут включены ряд объектов, среди них: СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», Центр пограничного сотрудничества «Хоргос», Контрольно-пропускной пункт «Нур Жолы», Жд. станция «Алтынколь», Жд. терминал «Сухой порт».

Соседние страны также развивают сотрудничество в агросфере. Сообщалось, что Казахстан и Китай создадут совместный подкомитет по сельскому хозяйству. Рабочий орган будет оперативно рассматривать актуальные вопросы АПК и эффективно развивать сотрудничество в отрасли между двумя странами.

Еще одной интересной новостью стало то, что в супермаркетах Китая появятся стенды с казахстанской продукцией. Такая договоренность была достигнута между Национальной экспортной страховой компанией «KazakhExport» и международной логистической компанией «Ухань Ханьоу» (Wuhan Asia Europe Logistics Co.) в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве в ходе торгово-экономической миссии Казахстана, прошедшей в Сиане. Согласно меморандуму «Ухань Ханьоу» будет импортировать казахстанскую продукцию и реализовывать ее в торговых сетях провинции Хубэй и Китая, через тематические отделы, с установкой специализированных стендов в казахском национальном стиле. Кроме того, компания обеспечит поддержку в продвижении казахстанских товаров и возможностей KazakhExport на территории страны.

KazakhExport окажет содействие в установлении контактов с отечественными производителями и поиске интересующей импортеров продукции. Также национальная компания обеспечит необходимое страхование и финансирование для казахстанских экспортеров. Напомним, что по итогам 2022 года взаимная торговля между РК и КНР достигла $24 млрд. В планах продемонстрировать экспортный потенциал Казахстана на международных выставках в текущем году в гг.Урумчи и Шанхай.

Как отмечают эксперты, теперь перед Казахстаном стоит задача по дальнейшему расширению среднего коридора, который является связующим звеном между Китаем и Европой.

«То есть, он проходит через Каспий в Азербайджан и так далее. Это важный транспортный коридор, который будет способствовать экономическому развитию. Казахстан ставит перед собой задачу – быть не только транзитной территорией, но стать транзитным хабом. Чтобы стать транзитным хабом, важно, чтобы эта дорога наполнялась новыми сортировочными центрами, производственными точками, который будет помогать развивать экономику, добавлять добавочную стоимость Казахстана в транспортировку товара», - добавил Айдар Курмашев.



