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    Как проходит цифровая трансформация Управления делами Президента РК

    7 Апреля 2023, 10:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как проходит цифровая трансформация Управления делами Президента Республики Казахстан, которую начали в прошлом году, рассказал в Telegram-канале Управляющий делами Президента РК Айбек Дадебаев, передает МИА «Казинформ».

    План разработан на 2022-2024 годы и получил название «Единая архитектура цифровизации системы УДП РК». План предусматривает внедрение современных аналитических инструментов и информационных систем, совершенствование существующей IT-инфраструктуры, повышение уровня информационной безопасности.

    По словам Айбека Дадебаева, в этом году IT-специалистам Инженерно-технического центра предстоит немало работы.

    Во-первых, ожидается внедрение максимально удобной, адаптированной под банковские карты, системы оплаты за посещение туристических объектов «Бурабай Даму».

    Во-вторых, – запуск в опытную эксплуатацию Единой медицинской информационной системы на базе ЦКБ и санатория «Окжетпес», которая должна значительно облегчить их работу.

    В-третьих, в планы развития включена разработка единого унифицированного цифрового профиля предприятия и сотрудника предприятия для управленческого проекта «Ситуационно-аналитический комплекс».

    Еще на 4 подведомственных организации предстоит масштабировать две информационные системы – «Единая база данных» и «Единая кадровая система», разработанные в прошлом году.

    «Кстати, последний проект является «ноу-хау» и особой гордостью наших разработчиков. Система умеет самостоятельно формировать 30 различных отчетов для кадровых служб, начислять заработную плату, самостоятельно, по заданным параметрам, подбирать персонал, формировать кадровый резерв и даже составлять план обучения специалистов. Впрочем, об этом проекте чуть позже напишу подробнее», - отметил Управляющий делами Президента РК.

    Также на текущий год запланировано проведение повторного системного анализа использования цифровых ресурсов подведомственными организациями, доработка проектов и создание Дорожной карты цифровой трансформации системы УДП РК на 2023-2025 годы.

    Цель проводимой цифровизации – систематизировать, унифицировать, сделать максимально простыми и прозрачными управленческие процессы подведомственных предприятий.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Цифровой Казахстан УДП
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