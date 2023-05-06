Как проходила церемония коронации Карла III

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – В субботу, 6 мая, Карл III, носивший ранее титул принца Уэльского Чарльза, стал 40-м коронованным в Вестминстерском аббатстве монархом. На протяжении почти тысячи лет эта церковь является местом возведения на престол английских королей. О пышных процессиях в этот день и британских традициях читайте в материале МИА «Казинформ».

Коронационная процессия

Субботним утром в центре Лондона было многолюдно. Сюда устремились жители и гости британской столицы, желающие стать свидетелями исторической вехи - коронации короля Карла III и королевы-консорта Камиллы. Некоторые туристы прибыли накануне, установив палаточный лагерь у Букингемского дворца.

Король Карл III и Камилла в сопровождении эскорта королевской конницы отправились из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство на карете. Роскошный экипаж изготовлен в 2012 году для королевы Елизаветы II в честь 60-летия ее правления.

Карета окрашена в черный цвет с геральдическими деталями золотого цвета. На дверных панелях изображен королевский герб. В верхней части корпуса расположились национальные эмблемы Соединенного Королевства: роза Англии, чертополох Шотландии, лен Ирландии и лук-порей Уэльса.

Экипаж имеет высоту более трех метров, почти пять с половиной метров в длину и весит более трех тонн. Позолоченная корона на крыше кареты вырезана из дуба c корабля британского флота «Виктория», который был флагманом эскадры адмирала Нельсона во время его победы в Трафальгарском морском сражении 21 октября 1805 года.





Внутри Вестминстерского аббатства

Карла III и Камиллу в Вестминстерском аббатстве ожидали более 2 тыс. человек. Среди гостей были члены королевской семьи и представители из 203 стран, в том числе около 100 глав государств. Казахстан представлял спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

Сама церемония коронации, продолжавшаяся чуть более двух часов, сопровождалась исполнением музыкальных композиций, хоровыми песнопениями, молитвами и чтениями религиозных текстов. Основные британские вещатели - BBC, ITV и Sky - вели прямую трансляцию торжественного события.

К слову, если вы живете в Великобритании и смотрите телепрограммы на любом устройстве, то обязаны заплатить лицензионный сбор, обычно равный 159 фунтам стерлингов в год. Эти деньги идут на оплату программ и услуг BBC. Тех, кто не платит, ждут значительные штрафы.

Великобритания остается единственной европейской страной, которая до сих пор коронует своих монархов. Обряд возведения на престол представляет собой серию древних ритуалов, состоящих из основных этапов: признание, присяга, помазание, инвеститура и восхождение на престол.

Традиция коронации уходит своими корнями в 9-й век, а в 14-м была кодифицирована в книге под названием Liber Regalis (лат. «Королевская книга»), которая до сих пор хранится в аббатстве. В последующие столетия эти правила подвергались изменениям и переведены на английский язык.

Церемония коронации

Прежде всего, Карл III был представлен обществу. Король повернулся лицом к каждой из четырех сторон света, чтобы быть признанным: на востоке – архиепископом Кентерберийским, на юге – леди шотландского ордена Чертополоха, на западе – кавалером Георгиевского креста от вооруженных сил, а на севере – леди английского ордена Подвязки. Каждое признание отмечалось выкриками «Боже, храни короля!».

Затем настала очередь королевской клятвы. Карл III произнес ее, возложив руку на Библию. Архиепископ Кентерберийский прочитал краткую молитву, специально написанную для коронационной службы, прежде чем премьер-министр Риши Сунак, который по своим религиозным убеждениям является индуистом, произнес первое чтение из христианского Послания к Колоссянам.

Далее архиепископ Кентерберийский помазал руки, грудь и голову короля елеем, изготовленным из оливок, собранных в двух рощах на Елеонской горе в Иерусалиме, с добавлением эфирных масел кунжута, розы, жасмина, корицы, нероли, бензоина, амбры и апельсина.

Этот ритуал, подчеркивающий статус монарха, как главы англиканской церкви, был скрыт от глаз публики специальными экранами. После этого Карл III преклонил колени перед алтарем, а архиепископ Кентерберийский прочитал молитву.

После помазания король облачился в коронационные одежды и ему были вручены регалии. В это время британский монарх восседал на коронационном кресле, также известном как кресло короля Эдуарда, на котором короновались в общей сложности 26 монархов.

Камень судьбы и корона Святого Эдуарда

Коронационное кресло изготовлено в 1300 году по приказу английского короля Эдуарда I, чтобы вложить в него Камень Судьбы – древний символ шотландской монархии, который был вывезен из окрестностей Скуна в Шотландии.

Скунский камень был возвращен шотландцам в 1996 году с условием, что его будут привозить в Лондон для каждой последующей коронации. Он хранится в Эдинбургском замке.

Кульминацией коронационной службы стало благословение короля архиепископом Кентерберийским и следующее за ним возложение короны Святого Эдуарда на голову монарха со словами «Боже, храни короля».

Корона была изготовлена в 1661 году для коронации Карла II из цельного 22-каратного золота. Ее высота – около 30 см, а вес – порядка 2,23 кг. Последний раз этот головной убор, украшенный 444 драгоценными камнями, увенчивал голову королевы Елизаветы II во время ее коронации в 1953 году.

Корона названа в честь гораздо более ранней версии, сделанной для короля Эдуарда Исповедника, и использовалась на коронациях начиная с 1220 года. Однако после казни Карла I в 1649 году она, вместе с другими королевскими регалиями, была расплавлена по приказу Оливера Кромвеля.

В заключительной части церемонии король был возведен на трон, а королева-консорт Камилла, прежде чем присоединиться к королю, была помазана, коронована и удостоена регалий.

О коронации короля Карла III возвестили звон колокола Вестминстерского аббатства и орудийные салюты по всей Великобритании, на Гибралтаре, Бермудских островах, кораблях Королевского флота.





Завершающий этап коронации

По окончании коронационной службы монарх вернулся в Букингемский дворец в 260-летней Золотой государственной карете, которая использовалась при каждой коронации со времен Вильгельма IV в 1831 году.

Монархов сопровождала масштабная церемониальная процессия, к которой присоединились представители вооруженных сил стран Содружества наций и заморских территорий Великобритании, а также подразделения всех видов вооруженных сил Соединенного Королевства.

В Букингемском дворце король и королева-консорт в сопровождении членов королевской семьи вышли на балкон, чтобы поприветствовать пришедших людей на площадь. Завершил торжественное мероприятие воздушный парад.



