Как превратить хобби в бизнес: Али-Анна Казбекова мастерит уникальные вещи в национальном стиле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Женщина одной рукой качает колыбель, а другой - весь мир», эта казахская пословица как нельзя кстати подходит к хранительнице домашнего очага, добивающейся успехов. Такой, как мастерица Али-Анна Казбекова. В декретном отпуске она увлеклась созданием национальных украшений, головных уборов и превратила свое хобби в бизнес. Социальные сети она просто «взорвала» изящной люстрой в форме саукеле. Не так давно Али-Анна провела мастер-класс для столичных вышивальщиц. Корреспондент МИА «Казинформ» понаблюдала за процессом, а заодно побеседовала с рукодельницей.

Прелести декретного отпуска

«Во время декретного отпуска захотелось себя чем-то отвлечь. Я стала просто вязать. Начала с сутажной вышивки - делала серьги, браслеты. Сутажные изделия - это изделия, которые изготавливают из шнуров. Сутаж - это тонкий плоский шнур. Используя их, можно делать украшения, инкрустировать их различными кристаллами, бусинами. В Казахстане тогда этому не обучали. Обучали в России, за рубежом, но для меня это было недоступно. Я просто начала делать украшения, поступали заказы от клиентов, потом стала проситься на обучение. Рукоделие приносит прибыль и людям интересно этим заниматься», - поделилась вышивальщица.





Али-Анна отметила, что спрос порождает предложение: многие начали заказывать национальные головные уборы, вышитую одежду. По ее словам, клиенты полностью полагались на вкус мастерицы. Увидев готовый заказ, они были в восторге. Многие даже не ожидали, что все получится так изящно.





Из модельного бизнеса в рукоделие

Али-Анна Казбекова - самоучка. Окончила колледж по специальности «Экономика». Раньше девушка работала в модельном бизнесе, участвовала в конкурсе красоты «Қазақ аруы», снималась в реалити-шоу, в фотосессиях.

«Модельная деятельность мне нравилась, но после замужества решила уделять больше внимания семье. Все-таки любовь к красоте и моде осталась. Я ее вложила в свое творчество. Каждый раз пытаюсь внедрять что-то новое в своем деле: придумываю новые техники, дизайн, при том, что я не дизайнер и не умею рисовать вообще. Все приходит с опытом. Я делаю изделие так, чтобы оно действительно понравилось клиенту. Могу распороть, переделать, выкинуть и начать заново, и делать до тех пор, пока мне самой не понравится», - рассказала мастерица.





Без приключений не обошлось в первые месяцы работы, рассказывает рукодельница.

«В первое время мы жили с родителями мужа. Носила титул «молодой невесты». Я не могла целыми сутками вышивать. У меня были домашние обязанности. Укладывала дочку спать вечером и работала до полуночи. Рукоделие - это то, чем могла заниматься параллельно с домашними делами и зарабатывать дистанционно, не имея оффлайн-магазина, своего бутика. Я просто выкладывала в Instagram свои изделия. Все больше и больше людей начали заказывать, проситься на обучение. На начальном пути никто не препятствовал моей работе. Раньше заманивали клиентов бесплатной доставкой. Однажды, чтобы что-то заработать на 8 марта, решила продавать серьги. Тогда они стоили 3-5 тысяч тенге. После работы с мужем выезжали за город, чтобы отвезти заказ. Это было немного утомительно, но позже я стала повышать свой профессионализм и соответственно стоимость», - говорит Али-Анна Казбекова.

Все больше людей привлекают казахские традиции

Постепенно от украшений девушка перешла к вышивке саукеле.

«Саукеле – это один из востребованных свадебных атрибутов. Все больше и больше семей желают церемонию выдачи дочери замуж проводить согласно казахским традициям. Поэтому есть спрос. На барахолке видела саукеле ужасного качества. У меня болело сердце. Тогда решила, что нужно привнести в рынок качественные эксклюзивные варианты. Каждая девушка может выбрать для себя саукеле по своему желанию. Поэтому мне хотелось заняться индивидуальным пошивом саукеле. Я стремлюсь воплощать в реальность запросы невест. Много заказов поступает от девушек, которые выходят замуж за иностранцев. Они не жалеют денег, чтобы саукеле получился максимально красивым, чтобы они достойно показали традиционный головной убор. Невесты, которые заказывали у меня саукеле, уже через несколько лет заказывали их для своих детей», - отметила рукодельница.

Саукеле-люстра

Восторженные отзывы девушка получила за пошив люстры в форме саукеле. Эту работу она выполнила два года назад, однако проект стал настолько популярным в сети, что ролик уже набрал свыше 24 тысяч просмотров.

Автор идеи - предприниматель Махаббат Сыздыкова. Именно она предложила Али-Анне воплотить в реальность ее задумку.





«Когда открывала свой магазин приданого, задумалась над тем, чтобы иметь какую-то изюминку. Однажды увидела на показах мод, как надели люстру на голову. Меня осенило: почему бы не сделать люстру в форме саукеле. Эта идея пришла внезапно, затем начала искать реализатора идеи. Стала звонить в декоративные агентства. Они предлагали не то, что я хотела. Потом в сети познакомилась с Али-Анной. Я просила ее сделать люстру в три метра. Она удивленно ответила: «Вы шутите?» Али-Анна сказала, что это сильный вызов для нее, и она берется за дело. Сама не ожидала, что она получится такой. Эта люстра превзошла все мои ожидания. Когда гости заходят в наш магазин, им в глаза сразу же бросается люстра-саукеле. Наши национальные головные уборы очень необычные», - поделилась предприниматель Махаббат Сыздыкова.

Для Али-Анны проект оказался затратным, но в то же время очень интересным.









«Цену оглашать не буду, но я рассчитывала, что уложусь в бюджет, о котором заранее договорились с Махаббат. Но в итоге все пошло не так. Это моя первая работа. Я не учла расход материалов. Потратила в три раза больше денег. Я вложила все свои средства, так как проект был для меня интересен. Мы делали саукеле-люстру впятером. Надеялась уложиться за месяц, но работа растянулась на 2,5 месяца. А это дополнительный расход, учитывая зарплату вышивальщиц. Мы понимали, что саукеле будет прилично весить из-за тяжести бусинок и кристалла. Поэтому нужно было сделать легкий каркас. Мы решили, что каркас должен быть деревянным. Он был коричневого цвета. Пришлось его аккуратно перекрасить в белый. Хотела, чтобы изнутри была красивой. Мы пошли туда, где красят машины. Но дорогая автомобильная краска впитывалась в дерево и улетучивалась на глазах. В итоге мы дополнительно докрашивали каркас. Некоторые моменты не учли, но проект для меня был безумно интересным. Я была готова вложить все свои усилия, чтобы она получилась классной», - поделилась мастерица.

Реакция в сети на такую люстру была восторженной. Кто-то отметил, что саукеле-люстра должна быть выставлена в музее, другие назвали ее восьмым чудом света.

«Это был оплаченный проект, и я его сделала. Если государство поддержит, готова повторить его. Люстра получилась изящной за счет того, что у нас была свобода творчества, и хозяйка магазина полностью мне доверилась. Она приобрела у меня онлайн мастер-класс по пошиву саукеле и сказала, что мы можем в любое время прийти и проводить мастер-классы в этом магазине. Это тоже огромная помощь», - отметила Али-Анна Казбекова.

Необязательно заниматься рукоделием с целью заработка

С национальным головным убором саукеле у рукодельницы связаны самые теплые воспоминания. Первую саукеле ей сшила мама.





«Когда мне было 7 лет, мама сшила саукеле. Она распорола свою меховую шапку. У нас не было денег купить на базаре готовый головной убор. В тот день мои одноклассницы пришли в саукеле, который им родители купили на базаре. Мое выглядело намного лучше. Помню это, несмотря на то, что с того момента прошло уже 22 года. Эмоции, которые тогда мама мне подарила, никогда не забуду. Поэтому необязательно идти в рукоделие, чтобы зарабатывать. Занимайтесь рукоделием хотя бы для того чтобы сблизиться с детьми, чтобы они гордились мамами», - поделилась мастерица.

Али-Анна воспитывает с мужем двух дочерей. Старший ребенок занимается балетом - участница республиканских конкурсов.





«Когда я шила на заказ детское саукеле, дочка всегда возмущалась: «Когда ты мне такую шапку сошьешь?» Мы же сапожники без сапог. Однажды на конкурс приготовили казахский танец. Я сшила ей саукеле. Могу сказать, что у нее был самый шикарный костюм. Моя дочь просто сияла на сцене. Она гордится мной. Я обещала, что научу ее шить саукеле, когда она пойдет в 3 класс», - отметила рукодельница.

Пока дочь подрастает, ее мама учит шить саукеле и делать украшения других женщин, которые тоже любят создавать красоту.

«У меня хорошо получается обучать. Получаю много положительных отзывов. Ко мне приходят на курсы, пройдя у кого-то обучение. Они говорят: меня там ничему не научили. В детстве, когда у меня спрашивали, кем я стану в будущем, родственники хором отвечали: «Учителем». Мои родители – педагоги, но когда мне приписывали профессию учителя, у меня волосы дыбом ставали. Мама работает в школе, и я знаю, как это тяжело. Но жизнь меня подвела к тому, что я обучаю других своему любимому делу», - рассказала мастерица.





Обучившись у Али-Анны рукоделию, многие девушки даже нашли себе работу.

«Нужно придумывать эксклюзивные, качественные наряды. Люди готовы за это платить. Если сделать неаккуратно, то клиенты не станут приобретать ваши изделия. Всегда нужно повышать мастерство, работать над дизайном. Если вы вкладываете свои ресурсы в проект, соответственно получите прибыль. Порой дизайнерские дома просят у меня контакты вышивальщиц. У нас есть общий чат в Whats App, куда я отправляю вакансии. Это говорит о том, что спрос на мастериц есть», - рассказала девушка.

По ее словам, на мастер-класс часто записываются девушки, которые собираются замуж и хотят сами сшить к узату себе саукеле.

«Много взрослых женщин обучились у меня, чтобы сшить своим дочерям саукеле. Одна женщина заказала саукеле для своего ребенка. Мне было приятно. Своих учениц всегда призываю показывать свои работы. Поэтому стараюсь развивать Instagram», - поделилась рукодельница.

Али-Анна замечает тенденцию, что девушки заказывают наряды у именитых дизайнеров, а за саукеле приходят к ней. В свои 29 лет девушка мечтает создать свой бренд, где будет та самая люстра в форме саукеле.











