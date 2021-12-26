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    Как предотвратить отравление угарным газом – рекомендации ДЧС ВКО

    26 Декабря 2021, 00:38

    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы из числа пожарных инспекторов, сотрудников службы пожаротушения Восточно-Казахстанской области ежедневно осуществляют подворовой обход домов. Спасатели напомнили казахстанцам о правилах эксплуатации печей и соблюдении мер безопасности в новогодние праздники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

    С начала текущего года в Восточном Казахстане проведено 464 564 обхода с охватом 814 629 человек, 517 сходов и 706 рейдов. Благодаря своевременной профилактике на сегодняшний день снижение количества пожаров в регионе составило 26% и снижение случаев гибели граждан на 29%.

    В городе Риддер прошел массовый рейд с участием пожарного десанта, из сотрудников ДЧС ВКО. Спасатели и пожарные посетили более 200 домов, с жителями которых организовали подробный инструктаж по правилам эксплуатации печей и соблюдению мер безопасности в новогодние праздники, действию при пожаре. Для того, чтобы эти правила лучше запомнились и соблюдались постоянно, сотрудники ЧС вручили населению памятки. ДЧС ВКО напоминает, как предотвратить отравление угарным газом:

    o Используйте только исправное печное оборудование.

    o Трещины в печной кладке, засоренный дымоход способны привести к тяжелым последствиям.

    o Позаботьтесь о хорошей вентиляции.

    o Многие жители, пытаясь экономить тепло, как правило, прикрывают заслонку печи, думая, что уголь уже прогорел, так чего же теплу зря выходить в трубу. Однако с теплом зачастую в комнату попадает угарный газ. Поэтому ни в коем случае не закрывайте заслонки.

    · Дымовые трубы, дымоходы и другие элементы отопительных печей очищаются от сажи непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона не реже одного раза в три месяца – для отопительных печей, не реже одного раза в два месяца – для печей непрерывного действия;

    · Перед отопительной печью должен находиться металлический предтопочный лист размером 50*70 см;

    · Раскаленную золу и шлак после выгребания из топок удаляют в специально отведенное для них место и проливают водой.

    · Немаловажным фактором безопасной эксплуатации печного отопления является правильное устройство отопительной печи. Отопительная печь должна иметь установленную нормами противопожарную разделку (отступку) от горючих конструкций

    · При чрезвычайной ситуации сообщайте по номерам 101 или 112.

    Ранее министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин дал рекомендации по технике безопасности в новогодние праздники.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Безопасность Регионы Казахстана МЧС ДЧС Отопительный сезон
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