Как празднуют Наурыз в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На центральной площади города Семея прошла праздничная программа. Жителей региона поздравил аким Абайской области Нурлан Уранхаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Дорогие земляки! Поздравляю вас с праздником добра и милосердия – Наурыз мейрамы! Этот праздник пробуждает в нас извечное стремление к мирной жизни. Благодаря единству у нас царят мир и согласие. Многонациональный и многоконфессиональный народ Казахстана был, есть и останется примером дружбы, сплоченности и созидания. Как подчеркнул наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев «это образ будущего нашей суверенной страны». А для того, чтобы прийти к поставленным целям, мы должны быть тверды в своих намерениях! Пусть праздник Наурыз придет с добром и миром в ваши дома, приведет к новым свершениям во имя процветания страны. Ұлыс оң болсын!» - отметил Нурлан Уранхаев.

Главные события прошли на Центральной площади. Там установили юрты, поделённые между собой на импровизированные аулы, носящие имена известных деятелей.

В каждом отдельном ауле – собственная программа. К примеру, в ауле Шакарима проведена выставка, на которой рассказали о жизни великого просветителя. Аул Абылай-хана рассказал о роли Абылая.

Отдельно следует отметить аулы Кажымукана и Біржан-сала. В этих импровизированных поселениях прошли не только спортивные игры, но и театрализованные постановки с участием артистов театра Абая. Горожане не только могли выиграть ценные призы, соревнуясь в силовых видах спорта, но и узнали много нового для себя о великих деятелях прошлого.

В ауле Махамбет Утемисулы, где установлены 2 юрты, проводились соревнования по спортивным играм.

В ауле Шокана устроили театрализованные представления, аксакалы благословили - дали бата. Кроме того, раздавали плов на 500 человек, наурыз-коже и баурсаки на 1000 человек.