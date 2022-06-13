Как повлияет отключение газа на месяц на костанайские промышленные предприятия

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Часть крупных промышленных предприятий Костанайской области в период отключения газа почти на месяц перейдет на альтернативные источники энергии, другим же придется частично или полностью приостановить свою деятельность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила руководитель отдела предпринимательства и отдела сельского хозяйства акимата Костаная Илона Тимошенко, информация о предстоящем отключении природного газа была доведена до 39 промышленных предприятий, значительно влияющих на социально-экономическое развитие города.

В ходе мониторинга предприятия города были условно разделены на четыре категории: не использующие в производстве природный газ, имеющие возможность использования альтернативных источников топлива, а также те, кому придется частично или полностью приостановить работу.

«Так, по первой категории, не использующих природный газ выявлено 18 предприятий, среди них - филиал ТОО «СарыаркаАвтоПром», ТОО «Костанайский агромеханический завод», ТОО «Костанайский тракторный завод», ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан», ПрК «Большевичка», ТОО «Дормаш» и другие. 9 предприятий, отнесенные ко второй категории, предполагают использование дизельного топлива в качестве альтернативы - это ТОО «Фирма «Арасан», ТОО «МИЛХ», ТОО «ДЕП», КФ ТОО «Kosmis». Вторым альтернативным вариантом для временного перехода являются электрические котлы»,- проинформировала И. Тимошенко.

Отнесенных к третьей категории, то есть планирующие частичное приостановление деятельности - 4 предприятия, такие как АО «АгромашХолдинг КЗ», ТОО «Костанайский тракторный завод»,а также ряд мукомольных предприятий города.

В акимате отметили, что этими предприятиями конечный выпуск продукции осуществляться не будет.

«К примеру, предприятиями машиностроительной отрасли проведение работ по окраске и сушке без газа не представляется возможным. Ситуация отрицательно отразится и на мукомольных предприятиях, так как для технологических процессов сушки зерна используются водогрейные котлы, работающие от природного газа»,- пояснили И. Тимошенко.

К четвертой категории отнесли 8 предприятий, на которых предполагается полная приостановка деятельности. Так, по информации ТОО «ЕвразКаспианСталь», производство проката, нагрев стальных заготовок перед прокаткой осуществляются с помощью оборудования, потребляющего газ и альтернативных источников топлива для освоения мощности данных работ не предусмотрено. На предприятии не исключают возможности провести на период отключения природного газа ремонтные работы.

Альтернативных источников подключения по причине отсутствия соответствующего оборудования не имеется и в ряде других крупных предприятий - АО «Костанайский мелькомбинат», ИП «Юрченко С.В.», ТОО Бест Костанай», ТОО «K-Oil», ТОО «Первомайск ТПК».

«Что касается фабрики АО «Баян Сулу», она располагает возможностью перейти на дизельное топливо. Однако ввиду того, что данный вариант приведет к увеличению расходов, предприятие не исключает возможности проведения ремонтных работ на период отключения подачи природного газа.

Аналогичная ситуация ожидается у производителей строительных материалов. В период отсутствия подачи природного газа будет полностью приостановлена деятельность кирпичных заводов»,- отметила И. Тимошенко.

Ппроизводительность заводов по выпуску железобетонных изделий в период отключения природного газа и в случае неприменения альтернативных источников прогрева бетона сократится практически в три раза. В случае использования - непосредственно удорожанию железобетонных изделий.

«В связи с вышеизложенным, во избежание срывов сроков строительства, подрядным организациям необходимо заблаговременно обеспечить недостающую потребность в кирпиче и железобетонных изделий поставками с заводов Российской Федерации, а также с заводов соседних областей, - сказала И. Тимошенко. - Необходимо отметить, что прекращение подачи природного газа промышленным предприятиям города значительно повлияет на показатели социально-экономического развития региона».

Ранее сообщалось , что в августе почти вся Костанайская область, кроме трех районов, будет отключена от газа. Причина – ремонт газопровода «Карталы-Рудный»