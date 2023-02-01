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    Как подать заявку на льготное автокредитование

    1 Февраля 2023, 15:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Фонде развития промышленности разъяснили порядок подачи заявления на участие в программы льготного автокредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    6 февраля будет запущена пилотная платформа для приема заявок. Прием заявок будет запущен в 10:00 часов по времени Астаны на официальном сайте autonesie.kz.

    Шаг 1. Авторизоваться через электронно-цифровую подпись (ЭЦП) – нужен компьютер, подключенный к интернету, и установленная программа NCALayer.

    Шаг 2. В окне «Подать заявку» необходимо заполнить пункты «Номер телефона» и выбрать автопроизводителя. Изменение автопроизводителя после подачи заявки невозможно.

    Шаг 3. Ознакомиться с условиями договора оферты. В случае согласия нажать на кнопку «Согласен с условиями оферты» и подписать заявку с помощью ЭЦП.

    Шаг 4. Проверить заявку на одобрение. Заявка может быть отклонена по трем причинам: если заявитель уже получил кредит по данной программе, если у него имеется актуальная заявка на платформе; если закончился доступный лимит средств у банка-участника.

    Шаг 5. Проверить регистрацию в «Личном кабинете».

    Платформа формирует пул участников программы, при этом не определяет очередность выдачи автомобиля в дилерских центрах и кредита в банках.

    В первом запуске смогут зарегистрироваться 761 человек. По достижении данного количества заявителей, прием заявок на платформе будет автоматически прекращен. Планируется, что в последующем прием заявок на платформе будет проводиться ежемесячно и позволит регистрировать более 100 заявителей.

    В программе льготного автокредитования участвуют две компании ТОО «Сарыаркаавтопром» (Allur) и ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan». После одобрения заявки на участие производители должны обеспечить поставку авто заявителям в течение 60 дней.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Банки Общество Автопромышленность Автокредитование
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