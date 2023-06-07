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    Как планируют выполнить задачу по доведению Нацфонда до $100 млрд в РК

    7 Июня 2023, 11:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжат политику сбережения средств Нацфонда. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, докладывая об исполнении республиканского бюджета за 2022 год на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По средствам Нацфонда. В целях продолжения политики сбережения средств Нацфонда предусмотрено постепенное уменьшение изъятий в республиканский бюджет. Данная динамика позволит выполнить обозначенную Главой государства задачу по доведению Национального фонда до 100 млрд. долл. к 2030 году», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Министр также высказался относительно замечаний по корректировкам республиканского бюджета.

    «В 2022 году в соответствии с Бюджетным кодексом проведены 8 корректировок республиканского бюджета. В целом они осуществлены в течение года равномерно по результатам бюджетного мониторинга. Таким образом, Правительством правомерно использован законодательно закрепленный инструмент для оперативного управления бюджетными средствами», - отметил Ерулан Жамаубаев.

    Ранее глава Правительства Алихан Смаилов сообщал, что Международные резервы Казахстана составили $94 млрд. В частности, активы Нацфонда выросли с начала прошлого года на $3 млрд и достигли $58 млрд.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минфин РК Нацфонд
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