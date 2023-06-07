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    Как планируют устранить дефицит электроэнергии в Кызылординской области

    7 Июня 2023, 16:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для того, чтобы устранить дефицит электроэнергии, в Кызылординской области построят новую ТЭЦ, а также отремонтируют существующие электрические сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для решения проблемы централизованного отопления совместно с турецкой компанией «Акса энерджи» был заложен фундамент теплоэлектроцентрали мощностью 240 мегаватт. Проект стоимостью 215 млрд тенге планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. Таким образом, область не будет закупать электроэнергию извне», - сообщил аким области Нурлыбек Налибаев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, с введением в эксплуатацию ТЭЦ появится возможность продавать часть произведенной энергии за пределы региона.

    «Кроме того, будут отремонтированы введенные в эксплуатацию в 60-х годах прошлого века электрические сети, и устранен дефицит электроэнергии», - добавил глава региона.

    Ранее аким рассказал о масштабных инвестиционных проектах, в том числе о расширении производства не стекольном заводе и строительстве горно-обогатительного комбината на месторождении «Шалкия».

    Автор:

    Анеля Касымова

    Энергетика Кызылординская область ТЭЦ
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