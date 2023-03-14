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    Как планируют развивать Медицинский центр УДП

    14 Марта 2023, 11:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На этот год мы определили несколько приоритетных направлений работы в системе УДП. У каждого предприятия есть своя миссия, задачи на год и более долгосрочные цели. Об этом написал в Telegram-канале Управляющий делами Президента Айбек Дадебаев, передает МИА «Казинформ».

    «Недавно мы утвердили Концепцию развития Медицинского центра УДП на 2023-2025 годы. Она затрагивает развитие всех подведомственных организаций – больниц, санаториев, Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (ЦСЭЭ)…

    Обеспечить первоклассное здравоохранение, качественное и доступное медицинское обслуживание каждого казахстанца – такая задача перед медиками страны поставлена Главой государства. Что мы намерены сделать для достижения этой цели в рамках своих возможностей? И чем мы можем помочь системе здравоохранения страны?

    Во-первых, в ближайшие три года наши медики сосредоточатся на развитии компетенций ранней диагностики заболеваний, профилактических возможностях медицины и удовлетворенности пациентов качеством и сервисом медицинских услуг», - отметил А. Дадебаев.

    Во-вторых, по его информации, есть намерение создать в рамках системы УДП лидерский медицинский кластер, который будет заниматься сбором и трансфертом новых знаний, практик и медицинских технологий в наши больницы, а затем делиться ими с региональными лечебными учреждениями.

    В-третьих, уровень санаториев УДП мы намерены к 2025 году довести до стандартов EuropeSPA и сертифицировать их по этим стандартам. Таким образом выиграют пациенты и отдыхающие, а наши санатории смогут претендовать на звание лучших в Центральной Азии.

    Четвертое. На базе ЦСЭЭ запланировано создание референс-лабораторий международного уровня с аккредитацией на ведение образовательной деятельности.

    «Неуклонный рост уровня профессиональных компетенций и квалификации наших медицинских кадров – это пятая задача. Пополнение кадровых ресурсов медорганизаций УДП будет вестись также за счет привлечения междисциплинарных специалистов – физиков, психологов, научных специалистов, работа которых даст повышение качества оказания медпомощи.

    Максимальное использование цифровых подходов и технологий для оптимизации расходов и всех производственных процессов – следующее важное направление развития Медцентра.

    Работа по этим направлениям должна привести к значительному повышению конкурентоспособности ресурсов МЦ УДП на рынке медуслуг», - резюмировал А. Дадебаев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Здравоохранение УДП Медицина
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