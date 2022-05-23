Как планируют отметить День защиты детей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 июня отмечают Международный день защиты детей. В столице в честь этой даты проведут немало разноплановых мероприятий. Подробнее о них во время онлайн-брифинга сообщил руководитель городского управления образования Касымхан Сенгазыев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

Ко Дню защиты детей в Нур-Султане планируется открытие филиала Дворца школьников им. аль-Фараби по принципу шаговой доступности в ЖК «Нурсая» с охватом более 1200 детей.

Кроме того, в честь праздника откроется собственное здание Детской художественной школы по улице Кенесары, 41.

На базе Дворца школьников имени аль-Фараби распахнет двери Центр креативного образования SANA по IT-направлениям с охватом более 400 детей на бесплатной основе.

«В Амфитеатре состоится республиканский фестиваль BALAPAN ӘЛЕМІ, где примут участие более 1000 детей.

Кроме того, в этот день будут задействованы парки Столичный, Триатлон-парк, «Жетісу», «Жерұйық», сквер «Писателей», Demalys Promenad, набережная реки «Есиль» («Арбат»), спортивные площадки школ города с тематическими зонами, где будут организованы праздничные концертные программы, спортивные состязания, конкурсы», - сообщил глава профильного управления.

В этот день будет дан старт летнему отдыху, работе молодежного трудового отряда «Жасыл ел».