Как планируют газифицировать северные и восточные регионы Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актуализирована генеральная схема газификации РК на 2022 – 2030 годы, которая определяет дальнейшее развитие газотранспортной системы и газификации населения. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2023 году планируется довести долю газификации населения до 60% с реализацией 86 проектов на общую сумму бюджетных инвестиций 74 млрд тенге. Это позволит обеспечить газоснабжением 167 тысяч граждан в 56 сельских населенных пунктах», - сказал Болат Акчулаков.

В результате, по словам министра, доступ к газу будут иметь 11,4 млн казахстанцев.

Касательно газификации северных и восточных регионов страны прорабатывается несколько вариантов:

строительство 2 и 3 этапов магистрального газопровода «Сарыарка»;

ведутся переговоры с Российской Федерацией по строительству магистрального газопровода «Барнаул-Рубцовск-Семей-Усть-Каменогорск» с ответвлением в город Павлодар, а также рассматривается вариант со строительством газопровода «Омск-Павлодар-Семей» с ответвлением на Усть-Каменогорск.

«При этом сдерживающим фактором является вопрос ресурсной базы газа и стоимость импортного газа. Работа в данном направлении будет продолжена», - подчеркнул Болат Акчулаков.



