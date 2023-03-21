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    Как отмечают Нооруз майрамы в Кыргызстане

    21 Марта 2023, 13:09

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Нооруз майрамы считается одним из самых древних праздников на Земле и одним из самых ценных и любимых для граждан Кыргызстана. Официально в стране его начали праздновать в день весеннего равноденствия 21 марта, с принятием закона КР «Об установлении дня народного праздника Нооруз» в 1991 году, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Накануне великого весеннего праздника принято расплачиваться с долгами, мириться с родными и близкими, молиться за благополучие, изобилие и урожайность на предстоящий год. Народ Кыргызстана приводит в порядок жилье, окуривает дома дымом арчи, что символизирует изгнание злых духов и накрывает праздничный дасторкон с разнообразной национальной едой.

    С давних времен в Кыргызстане в ночь с 20 на 21 марта варят основное угощение праздничного стола, именуемое в народе «сүмөлөк», из проросших ростков пшеницы (ячменя, пшена), в которое добавляют немного муки, растительного масла, а также сухофруктов для аромата. Блюдо «сүмөлөк» по своему составу богато витаминами, микроэлементами и антиоксидантами. Процесс приготовления блюда особенный, в нем принимают участие несколько объединенных семей - родственники, близкие друзья, соседи, что способствует улучшению и укреплению отношений между ними. Пока варится питательное блюдо, во дворе всю ночь поют народные песни, танцуют, рассказывают легенды, высказывают добрые и наилучшие пожелания.

    Традиционно с утра в день торжества на центральной площади Ала-Тоо столицы страны и в областных центрах проходят красочные театрализованные представления и концертные программы с участием отечественных звезд эстрады. Во всех районах города организовывают народные гуляния, сопровождаемые праздничными угощениями, конкурсами, мастер-классами по национальным играм: тогуз коргоол, кан таламай, беш таш, борьба, ордо, а также конными состязаниями и различными спортивными соревнованиями, проводимыми на ипподромах.

    Для кыргызстанцев, как и для многих народов Средней Азии и Ближнего Востока, Нооруз является бесценным наследием предков, символом благородных традиций и обычаев. Это праздник мира и согласия, дружбы и благоденствия, олицетворяющий приход весны, пробуждение всего живого вокруг и начало нового жизненного этапа.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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