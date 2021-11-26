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    Как определить сумму налога при реализации имущества - ответ Комитета госдохов

    26 Ноября 2021, 17:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы часто задают вопросы по имущественному доходу: как определить прирост стоимости. возможно ли применение рыночной стоимости при реализации имущества и другие. В Комитете государственных доходов предоставили разъяснения по исполнению налоговых обязательств физическими лицами при получении имущественного дохода от реализации недвижимости, передает МИА «Казинформ».

    Так когда же возникает имущественный доход у физического лица, не зарегистрированного в качестве ИП?

    Имущественный доход в озникает в случае р еализации недвижимости:

    - некоммерческое имущество - это жилища (квартиры, индивидуальные жилые дома, комнаты в общежитие), дачи, земельные участки под ИЖС, садовые участки, объекты личного подсобного хозяйства, гаражи.

    - коммерческое имущество - это (магазин, офис, гостиница, ресторан и т.д.), земельные участки с целевым назначением для коммерческой деятельности (под строительство такой недвижимости, для ведения крестьянского хозяйства).

    Объектом обложения является доход от прироста стоимости при продаже:

    - некоммерческое имущество - исключительно находящиеся на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности на такие объекты.

    - коммерческое имущество - вне зависимости от срока владения такими объектами.

    Прирост стоимости - это положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и ценой (стоимостью) его приобретения.

    В случае отсутствия цены (стоимости) приобретения:

    • недвижимость приобретена ранее по договору мены (если отсутствует цена в договоре мены) - положительная разница между ценой реализации и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество ГК «Правительство для граждан», на 1 января года, в котором возникло право собственности.

    • некоммерческая недвижимость ранее получена в виде наследства или благотворительности:

    - положительная разница между ценой реализации имущества и рыночной стоимостью на дату возникновения права собственности, определенной не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором реализовано такое имущество. Рыночная стоимость определяется оценщиками;

    - если отсутствует рыночная стоимость, либо не соблюден срок определения рыночной стоимости – положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество ГК «Правительство для граждан», на 1 января года, в котором возникло право собственности.

    • коммерческая недвижимость ранее получена в виде наследства или благотворительности:

    - положительная разница между ценой реализации имущества и рыночной стоимостью на дату возникновения права собственности, определенной не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором реализовано такое имущество. Рыночная стоимость определяется оценщиками;

    - если отсутствует рыночная стоимость, либо не соблюден срок определения рыночной стоимости – цена (стоимость) реализации.

    • недвижимость ранее получена по договору дарения:

    - некоммерческое имущество, за исключением земельных участков (квартиры, дачи, объекты личного подсобного хозяйства, гаражи, индивидуальные жилые дома) - положительная разница между ценой реализации имущества и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество ГК «Правительство для граждан», на 1 января года, в котором возникло право собственности;

    - коммерческое имущество, за исключением земельных участков - цена (стоимость) реализации;

    - земельные участки под ИЖС и коммерческую недвижимость, садовые участки - положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и кадастровой (оценочной) стоимостью земельного участка, определенной Государственной корпорацией «Правительство для граждан», ведущей государственный земельный кадастр, на одну из наиболее поздних дат:

    - дату возникновения права собственности на земельный участок;

    - последнюю дату, предшествующую дате возникновения права собственности на земельный участок.

    • индивидуальный жилой, ранее построенный самостоятельно:

    - положительная разница между ценой реализации имущества и рыночной стоимостью на дату возникновения права собственности, определенной не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором реализовано такое имущество. Рыночная стоимость определяется оценщиками;

    - если отсутствует рыночная стоимость, либо не соблюден срок определения рыночной стоимости – прирост стоимости определяется как положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество ГК «Правительство для граждан», на 1 января года, в котором возникло право собственности.

    Налоговые обязательства:

    • исчисление индивидуального подоходного налога с имущественного дохода самостоятельно по ставке 10%;

    • представление Декларации по ИПН (форма 240.00) в срок не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором получен имущественный доход;

    • уплата индивидуального подоходного налога на КБК 101202 по месту регистрации (жительства) физического лица не позднее 10 апреля года, следующего за годом, в котором получен такой доход.

    Имущественный доход не возникает в случае отсутствия прироста стоимости и при дарении недвижимого имущества другому физическому лицу (у дарителя), пояснили в КГД.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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