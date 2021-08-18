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    Как оценивается состояние посевов зерновых культур в регионах РК

    18 Августа 2021, 10:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 23 млн га. Об этом на заседании Правительства рассказал и.о. министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 23 млн га. Зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 15,9 млн га, масличные – 3,1 млн га, овощебахчевые и картофель – 473,8 тысяч га, хлопчатник – 109,7 тысяч га, сахарная свекла – 21,7 тысяч га, кормовые культуры – 3,2 млн га», - проинформировал Ербол Карашукеев.

    По словам и.о. министра, посевная кампания была проведена в оптимальные сроки с использованием качественных семян.

    «Фермеры вовремя внесли удобрения, своевременно провели химическую обработку посевов против сорняков и болезней», - отметил он.

    Вместе с тем, по его словам, из-за установившейся аномальной почвенной и атмосферной засухи состояние посевов зерновых в текущем году значительно ухудшилось, и эта ситуация наблюдается не только в Казахстане.

    «Тенденция ухудшения посевов затронула многие зерносеющие страны мира. Так, по данным Министерства сельского хозяйства США и Международного совета по зерну в Канаде ожидается снижение валового сбора пшеницы на 31,6% по сравнению с прошлым годом, в Соединённых Штатах Америки - на 4,4%, в соседней Российской Федерации прогнозируется снижение валового сбора пшеницы на 15%. В Казахстане посевы основных зерносеющих регионов тоже подверглись к засухе. В целях изучения последствий засухи созданы специальные рабочие группы, которые обследовали все районы зерносеющих областей. Факты подтвердились», - сообщил Ербол Карашукеев.

    По данным акиматов областей по состоянию на 12 августа текущего года состояние посевов зерновых оценивается как хорошее и удовлетворительное - на 13 241,1 тысяч га, или 85,2% от общей посевной площади зерновых культур, плохое - на 2 122,3 тысяч га, или 13,7%, погибло - 178,3 тысяч га, или 1,1%.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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